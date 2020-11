Verdachten van fatale mishandeling in Arnhem waren uit op ontmaskering pedoseksuelen

Een fiets ligt op de plek waar de gepensioneerde leraar eind oktober werd belaagd door vier jongeren. Hij overleed later in het ziekenhuis. Beeld ANP

Het 73-jarige slachtoffer werd op 28 oktober belaagd door vier jongeren, van wie er drie minderjarig zijn. Een van hen deed een oproep in een chatroom om seksueel contact te hebben. De man reageerde daarop, waarna de jongeren hem wilden confronteren met zijn uitspraken. Die ontmoeting liep uit de hand.

Toen het slachtoffer gehavend op de grond lag, gingen de jongeren ervandoor. Enkele uren later overleed de man in het ziekenhuis. Volgens het OM is ‘tot op heden niet gebleken dat het slachtoffer andere seksuele contacten heeft gehad met minderjarigen.’

De vier verdachten verschenen donderdag bij de onderzoeksrechter in Arnhem. Die bepaalt of zij langer blijven vastzitten. Volgens Jamil Roethof, advocaat van een van de verdachten, was het niet de intentie van de jongeren om de man te mishandelen. Het slachtoffer zou in de confrontatie ongelukkig ten val zijn gekomen. Daardoor is hij volgens de advocaat komen te overlijden, niet door de klappen die zijn uitgedeeld. De politie, die niet inhoudelijk wil reageren, heeft 25 rechercheurs op de zaak gezet.

Besloten Whatsappgroepen

De politie maakt zich zorgen over de vaak jonge mannen die, aangejaagd door besloten Whatsappgroepen, (veronderstelde) pedoseksuelen proberen te ontmaskeren. Ze doen zich daarbij voor als een minderjarig meisje of minderjarige jongen en spreken na chat- of app-contact af met volwassen mannen. Als zo’n man dan komt opdagen, wordt hij in het vriendelijkste geval geconfronteerd met de reden van zijn date. Maar vaak lopen zulke afspraakjes uit de hand en eindigen die in geweld.

Zo werd vorige maand, ook in Arnhem, een man naar een park gelokt voor een zogenaamde afspraak met een 15-jarig meisje. Hij werd klemgereden en raakte bij een worsteling gewond aan zijn gezicht.

Volgens Omroep Gelderland hield de politie vijf mannen van 19 tot 36 jaar aan, afkomstig uit Gelderland, Utrecht en Overijssel. De politie pakte hen op, omdat op basis van camerabeelden en verklaringen ‘niet het beeld rijst dat het nodig was om geweld te gebruiken tegen de man’. Hij was mogelijk door anderen naar Park Sonsbeek gelokt, de vijf hadden in een besloten Whatsappgroep gereageerd op de oproep om hem te ontmaskeren.

‘Pedojaagaccounts’

Op Facebook en Instagram wemelt het van de ‘pedojaagaccounts’, met namen als Jagers030 en Pedohunterznl. Op Pedohuntnl, een Facebookpagina met 4.500 volgers, worden filmpjes gedeeld waarin mannen worden ‘ontmaskerd’ die met een minderjarige afgesproken zouden hebben. Pedofielen Expose Groep, naar eigen schrijven de ‘enige echte’, heeft zelfs meer dan 15 duizend leden.

In zo’n filmpje wordt een nietsvermoedende man in het donker overrompeld door drie jonge mannen met capuchons op, de vierde filmt. Terwijl ze de man vasthouden, wordt hem gevraagd waarom hij met een 14-jarig meisje wilde afspreken. ‘Film z’n gezicht eens’, roept een van de mannen. ‘Kijk deze viezerik eens, mensen.’

De ‘jagers’ zijn onherkenbaar, de man niet. Ze willen juist dat iedereen weet wie deze ‘pedo’s’ zijn, zodat mensen hen in de gaten kunnen houden en ze niet meer met minderjarigen kunnen afspreken. Mensen die reageren op de filmpjes en foto’s waarin veronderstelde pedoseksuelen worden ‘ge-out’, prijzen de ‘strijders’ of ‘soldaten’ die zich voor de jacht inzetten. Voor sommigen gaat het niet ver genoeg: ze vragen ook de woonplaats van de ontmaskerde mannen te delen.

Noodsituaties

De meeste pedojagers laten zich erop voorstaan dat ze geen geweld gebruiken. ‘Geweld hoort thuis in de ring/kooi/bos en noodsituaties waarin jij of jouw familie in gevaar is’, reageert bijvoorbeeld Pedohunterznl in een Instagram-story. Soms wordt juist de samenwerking met de politie gezocht, zoals te zien is een filmpje waar een man in zijn auto wordt verrast. Op dat moment zijn de aanlopende agenten al ingeseind over zijn veronderstelde afspraak met een minderjarige.

Bij de groep verdachten in Arnhem ontstond het idee om ‘op pedo’s te gaan jagen’, vanwege ‘verveling in deze coronatijd’, zei Roethof aanvankelijk tegen De Gelderlander donderdag. Maar in een verklaring, na vragen van de media, neemt hij afstand van die term. Hoewel de ontmoeting bewust plaatshad, ‘is de term pedojagen in deze niet op zijn plaats’, zegt Roethof.

Tegen RTV Utrecht zei een pedojager onlangs dat zijn groep in actie komt, omdat de politie door capaciteitsproblemen en corona tijd te kort komt om zich op kindermisbruik te richten.

Volgens de anonieme man is dit hard nodig: ‘Ik zat zelf op een chat en had binnen acht minuten vijf mannen die met me wilde afspreken en seksuele handelingen wilden verrichten.’

Geen eigen rechter

De politie benadrukt dat burgers niet voor eigen rechter mogen spelen en roept mensen op zich bij de politie te melden bij vermoedens van kindermisbruik. Eerder sprak ook minister Ferd Grapperhaus (Justitie & Veiligheid) zijn afkeuring uit. Maar de pedojagers, die zich beroepen op het burgerarrest, lijken niet van plan terug te krabbelen. ‘Wij gaan niet stoppen, vriend. Wij gaan iedereen van jullie pakken’, krijgt een van de aangehouden mannen in een filmpje te horen.