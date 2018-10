Verdachten moord Khashoggi zouden banden hebben met Saoedische kroonprins Bin Salman

De sterke banden tussen de verdachte Saoediërs en de kroonprins, maken het moeilijker voor het regime in Ryad om te beweren dat ze niets afwisten van de operatie. De 33-jarige kroonprins geldt als de machtigste man van het land zonder wiens toestemming de ondervraging van Khashoggi nooit zou zijn uitgevoerd.

Zeker negen van de Saoediërs die volgens Turkije op de dag van Khashoggi’s verdwijning in Istanbul aankwamen, zo meldt The New York Times, werken bij de veiligheidsdiensten, het leger of ministeries. Een van hen is Maher Abdulaziz Mutreb, een voormalige diplomaat in Londen die veel met Bin Salman heeft gereisd. Hij is op foto’s te zien in het gevolg van de kroonprins toen deze onlangs Madrid, Parijs, Houston en Boston bezocht. Mutreb was mogelijk een lijfwacht.

Drie andere Saoediërs behoren volgens bronnen van de krant en openbare stukken tot de beveiliging van Bin Salman. Zij werken onder andere bij de koninklijke garde. Een vijfde persoon is een forensische arts die een hoge functie heeft in het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Several suspects in the disappearance of Jamal Khashoggi have ties to the Saudi crown prince, undermining the theory that he was killed in a rogue operation https://t.co/UChiiDQM76 The New York Times

Geluidsopname marteling

De aanwezigheid van deze autopsie-expert, Salah al-Tubaigy, in het consulaat duidt erop dat het vanaf het begin het plan van het team was om Khashoggi om het leven te brengen.

De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman, de sterke man van het regime. Beeld EPA

'Inner circle'

Volgens CNN, dat zich baseert op drie bronnen die op de hoogte zijn van het onderzoek, was de operatie georganiseerd door een hoge officier van de belangrijkste Saoedische inlichtingendienst. Deze functionaris zou banden hebben met de ‘inner circle’ van de kroonprins. Het blijft echter onduidelijk of Bin Salman, die dit jaar in het Witte Huis werd ontvangen door president Trump, de opdracht heeft gegeven voor de missie tegen Khashoggi.

Bin Salman wordt steeds feller bekritiseerd in de VS, de belangrijkste bondgenoot van Saoedi-Arabië. ‘Deze kerel moet vertrekken’, aldus de Republikeinse senator Lindsey Graham woensdag. Graham heeft het Saoedische regime altijd door dik en dun gesteund. Graham: ‘Als jullie luisteren, er zijn zoveel goede mensen die jullie kunnen kiezen. Mohammed bin Salman heeft jullie land en zichzelf besmeurd.’

De Saoedische regering, die nog steeds elke betrokkenheid ontkent bij de verdwijning van de kritische journalist, kwam woensdag verder in het nauw door een publicatie van de Turkse krant Yeni Safak. De krant, die goede banden heeft met de regering-Erdogan, bracht naar buiten wat er op een geluidsopname zou staan van Khashoggi’s ondervraging in het consulaat.

Saudi Arabia and the United States have a strong and historic relationship that is based on 80 years of partnership. Earlier today I joined HRH the Crown Prince as he held successful talks with @POTUS and @WhiteHouse Cabinet Members pic.twitter.com/ZI3BmiVC47 Mohammed Bin Salman

'Hou je mond'

Turkse media meldden de afgelopen weken al, op basis van bronnen bij het politieonderzoek en de regering, dat zo’n bandje zou bestaan. Het afluisteren zou het werk zijn geweest van de Turkse inlichtingendiensten. Omdat Ankara niet openlijk wil toegeven dat het diplomatieke missies afluistert, zou de opname zijn gelekt naar de krant.

De opname zou bewijzen dat Khashoggi werd gemarteld. De krant zegt dat onder andere de consul-generaal, Mohammed al-Otaibi, is te horen. ‘Doe dit buiten, jullie brengen mij in problemen’, zou de consul hebben geroepen toen Khashoggi hardhandig werd aangepakt.

Een van de ondervragers zou hem hebben toegesnauwd: ‘Hou je mond als je nog in leven wil zijn als je terugkeert naar Saoedi-Arabië.’ Al-Otaibi verliet Turkije dinsdag. Eerder was bekend geworden dat de Turkse onderzoekers ook zijn residentie, gelegen vlakbij het consulaat, zouden gaan onderzoeken.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Pompeo overlegde woensdag met de Turkse president Erdogan. Pompeo kwam uit Saoedi-Arabië waar hij dinsdag uitvoerig sprak met kroonprins Bin Salman over de verdwijning van Khashoggi. Beeld EPA

