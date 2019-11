Verdachten mishandeling Gorinchem aangehouden

Beveiligers in het Gijs van Andelpark in Gorinchem, ze zijn ingezet door de gemeente. Beeld ANP

De politie kon het drietal mede op basis van die filmbeelden aanhouden. Wat op beelden te zien was, was zo schokkend dat er alom afschuw over werd uitgesproken, tot in politiek Den Haag aan toe. Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) reageerde geschokt. FvD-fractievoorzitter Thierry Baudet vroeg tevergeefs een apart debat aan over de volgens hem racistische motieven van de daders.

Op sociale media doken vorige week meerdere filmpjes op van mishandelingen waarbij eenzelfde dadergroep betrokken lijkt. Over een van de filmpjes, waarbij te zien was dat een jongen in Gorinchem werd mishandeld, zei de politiewoordvoerder vorige week: ‘Een groep jongeren belaagt haast in teamverband een jongen en mishandelt hem op een schofterige manier.’

Na die verklaring meldden meerdere slachtoffers van mishandeling zich bij de politie. Niet alleen in Gorinchem, maar bijvoorbeeld ook in Spijkenisse. De politie houdt er rekening mee dat een en dezelfde dadergroep jongeren mishandelt en daar filmpjes van maakt.

Bij de politie zijn inmiddels vijf aangiften gedaan van mogelijke mishandeling. Over de precieze rol van de dinsdag gearresteerde jongeren doet de politie geen verdere mededeling.