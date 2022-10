Verdachten Mallorcazaak staan terecht: ‘Wees een vent, zeg wat er is gebeurd’

De rechtbank komt op, en begint aan de zitting over het dodelijke uitgaansgeweld in Mallorca. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

‘Jullie waren allemaal betrokken bij de vechtpartij op Mallorca waarbij Carlo Heuvelman om het leven is gekomen’, zegt een van de drie rechters na drieënhalf uur op de zitting over Heuvelmans dood. ‘Maar niemand van jullie heeft hem aangeraakt, en niemand van jullie heeft iets gezien. Dat is niet mogelijk. Dat moet voor Carlo’s familie verschrikkelijk zijn. Die hebben een zoon die niet is thuisgekomen, en een vriendin die haar partner nooit meer terugkrijgt. Dit blijft de rest van jullie leven aan jullie knagen. Neem je verantwoordelijkheid – leg verantwoording af. Wees een vent en vertel wat er echt is gebeurd.’

Even is het doodstil in de overvolle zittingszaal E van de rechtbank in Lelystad. Dan rijst advocaat Jaap-Willem Roozemond op: ‘U zegt dat u zich niet kunt voorstellen dat niemand iets heeft gezien?’ De raadsman lijkt aan te sturen op vooringenomenheid van de rechters, en dus op wraking. ‘Het kan haast niet dat niemand iets heeft gezien’, haast de rechtbankvoorzitter zich te verduidelijken. ‘Dit was een oproep aan degenen onder jullie die wél meer kunnen zeggen, maar dat misschien niet durven.’

Doodschop

Dinsdagochtend 09.00 uur staan de negen Hilversumse vrienden terecht, die worden verdacht van betrokkenheid bij verschillende vechtpartijen op Mallorca in de nacht van 13 op 14 juli vorig jaar. De 27-jarige Carlo Heuvelman raakte daarbij zo ernstig gewond, dat hij kort daarna in het ziekenhuis overleed. De gewelddadige beelden gingen de sociale media over, werden groot nieuws en schokten de internationale rechtsorde.

De centrale vraag op dit strafproces, dat bijna drie weken gaat duren, luidt: wie bracht Carlo het fatale letsel toe? Want juist van het geweld tegen Heuvelman zijn geen filmbeelden en de getuigenverklaringen zijn niet eensluidend. En de verdachten herinnen zich alles, behalve wie Carlo Heuvelman een doodschop gaf.

Dit zitting begint roerig. Alle voorlopige hechtenissen zijn voorwaardelijk geschorst totdat de zaak begint, dus alle verdachten zijn op vrije voeten. Maar Mees T. (19) heeft zijn voorwaarden geschonden, constateert de rechtbank op basis van urinetests en een rapport van de Reclassering. Hij heeft drugs gebruikt en ging op vakantie, hoewel hem dit door zijn reclasseerders was ontraden.

Mees’ emmertje zat vol, verdedigt de 19-jarige verdachte zich. Bovendien trachtte hij vergeefs psychologische hulp te krijgen in de aanloop naar dit strafproces. Maar de rechters zijn onverbiddelijk: ‘Je hebt je niet aan je voorwaarden gehouden’. En dus komt Mees als enige van de negen verdachten weer vast te zitten tijdens het proces. Hij wordt al bij de eerste schorsing afgevoerd naar het cellenblok.

‘Dat ben ik niet’

Als de aanklagers de tenlasteleggingen hebben voorgelezen, met als voornaamste verdenking geweldpleging met de dood tot gevolg, worden filmpjes getoond op de schermen die aan weerszijden in de rechtszaal hangen en in tafels zitten gemonteerd. Op de beelden gaan jongeren elkaar in cafés en op straat in hoog tempo te lijf. Sommingen zijn door de recherche omcirkeld, met een pijl en hun naam erbij.

‘Dat ben ik niet’, zegt Kaan B. (19) na de lunchpauze, als zijn zaak als eerste individueel wordt behandeld. ‘Mijn naam staat verkeerd bij de jongen die daar loopt. Dat is Job.’ De aanklagers beginnen druk met elkaar te fluisteren.

‘Daarom is het goed dat we dit gedetailleerd bespreken’, zegt de rechter. ‘Hier lijkt het alsof jij de eerste klap uitdeelt.’ Na terugspoeling van het filmpje blijkt ook dat niet te kloppen. Kaan deelde niet de eerste klap uit, dat was een vriend van hem.

‘Waarom reageerde jij met een klap?’

‘Omdat ik mijn vrienden wilde beschermen’, antwoordt Kaan.

‘Beschermen doe je als je wordt aangevallen’, benadrukt de rechter. ‘Zie jij op dit filmpje dat jouw vrienden worden aangevallen?’

Nee, erkent de verdachte. ‘Ik realiseer me dat dit geen beschermen is. Dit is verschrikkelijk. Ik heb mijn lesje wel geleerd.’

Geen actieve herinnering

Volgens Kaan ‘werd er kankermarokkanen naar ons geschreeuwd’, en toen werd Sanil bespuugd. Carlo Heuvelman kreeg klappen, viel achterover met zijn hoofd op de stoeprand en werd geschopt, maar Kaan weet niet door wie. ‘Echt niet.’ Het had zijn mooiste vakantie moeten worden, zegt Kaan, de eerste zonder zijn ouders erbij. ‘Maar het liep anders.’

Ruim twee uur wordt de jongen doorgezaagd over wie waar stond en wie wat deed. Zo zal het de komende weken ook met de andere acht verdachten gaan.

Op 7 oktober is Sanil B., een van de hoofdverdachten, de laatste van de Hilversumse vriendengroep die op zitting over de strafbare feiten wordt gehoord. Op B.’s linkerschoen is dna van Carlo Heuvelman aangetroffen, en over Sanil hebben verschillende getuigen verklaard dat hij het slachtoffer tegen zijn hoofd schopte terwijl die al bewegingloos op de grond lag. Bovendien heeft Sanil tegen undercoveragenten in de gevangenis verklaard dat ‘het klaar is, ze hebben mijn dna gevonden’. Maar, net als al zijn vrienden, heeft Sanil aan dat ene moment in die nacht, aan het schoppen van Carlo Heuvelman, ‘geen actieve herinnering’.