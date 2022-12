Verdachten Brusselse aanslagen klagen op eerste zittingsdag over behandeling: ‘Ik ben slachtoffer van wraak’

Advocaten spreken met verdachten door het glas van een speciaal ontworpen glazen box. Beeld AFP

Als het zo doorgaat, gaat hij niets meer zeggen. Mohammed Abrini beklaagt zich maandag, op de eerste zittingsdag, over de omstandigheden waarin hij de komende maanden naar het gerechtshof vervoerd zal worden. Hij kwam door beelden van beveiligingscamera's bekend te staan als ‘man met het hoedje’. Op het laatste moment besloot hij zichzelf niet op te blazen tijdens de terreuraanslagen in Brussel en Zaventem in 2016. ‘Al zeven jaar ben ik het slachtoffer van wraak’, zegt Abrini op de eerste dag van het proces.

Voor vertrek uit de gevangenis worden verdachten naakt gefouilleerd. Tijdens het transport krijgen ze een blinddoek om en een koptelefoon die ‘luide, satanische muziek’ afspeelt, aldus Abrini. Het zijn maatregelen om de verdachten te desoriënteren voor het geval ze erin zouden slagen te ontsnappen. Abrini noemt het vernederend, en stelt dat hij bij het aanslagenproces in Frankrijk (waar hij, net als veel van de andere verdachten, eerder dit jaar is veroordeeld voor de aanvallen in Parijs) wel met respect werd behandeld.

Een andere verdachte, Osama Krayem weigert al alle medewerking. De man, die met een rugzak vol springstof naar het metrostation Maalbeek ging maar uiteindelijk wegvluchtte, wil niet opstaan voor de rechtbank, weigert zijn naam te zeggen en zit er de hele dag verveeld bij, met zijn gezicht op zijn hand.

Bewijsstukken worden getoond tijdens de rechtszaak. Beeld ANP / EPA

Het moet pijnlijk zijn voor de slachtoffers en nabestaanden. Jarenlang hebben zij uitgekeken naar dit moment, waarop ze misschien antwoord krijgen op vragen die door hun hoofd spoken sinds zij geliefden verloren of zelf gewond raakten. Bij de aanslagen op de luchthaven en in het metrostation kwamen 32 mensen om het leven en vielen honderden gewonden. Niet iedereen zal er begrip voor hebben dat de verdachten nu vinden dat zij het zwaar hebben: in de Belgische media is het sentiment dat ‘geen straf zwaar genoeg zal zijn’ al breed uitgemeten.

‘Vandaag begint het echt’, zegt Christelle Giovanotti, die de aanslag op metrostation Maalbeek overleefde, tegen persbureau Belga. ‘Veel herinneringen komen naar boven. Nachtmerries. Ook al zitten we hier in een gerechtsgebouw, toch overheerst een gevoel van onrechtvaardigheid.’

‘Als een worstje’ vastgebonden

Het zou voor de slachtoffers nog pijnlijker worden als het proces door deze klachten weer vertraging oploopt. Ook advocaten van andere beschuldigden klagen over de omstandigheden waaronder hun cliënten worden vastgehouden en vervoerd, en dreigen met procedures tegen Justitie en Binnenlandse Zaken.

Volgens Jonathan De Tay bijvoorbeeld, advocaat van Ali El Haddad Asufi, wordt zijn cliënt dagelijks ‘anaal gefouilleerd’ en ‘als een worstje’ vastgebonden voor transport. ‘Moeten deze mensen dat elke dag slikken?’, vraagt hij maandag in de rechtszaal. De advocaat kondigt aan een aanmaningsbrief te sturen naar de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken. Als zij niet reageren, zal De Tay een kort geding aanspannen en vragen om opschorting van het proces. Ook Delphine Paci, de advocaat van de verdachte Salah Abdeslam, heeft de voorzitter per mail verzocht om de detentieomstandigheden te verbeteren.

Eerder werd het proces al uitgesteld vanwege ‘mensonterende kooien’ in de rechtszaal waarin de verdachten hadden moeten plaatsnemen. Het waren negen speciale boxen van kogelwerend glas. Hierin moesten de verdachten ‘als beesten’ plaatsnemen, stelden advocaten vlak voor het aanvankelijke begin van het proces in september. De voorzitter van het hof ging hierin mee. De rechtszaal moest verbouwd worden, waardoor het proces twee maanden later dan gepland pas echt kon beginnen, met nu één grote box waarin de verdachten en hun bewakers zitten.

De rechtszaal moest voor het proces worden verbouwd. Er is nu één grote box waarin de verdachten en hun bewakers zitten. Beeld BELGA

De zittingen vinden plaats in het oude Navo-hoofdkwartier in Brussel, omdat het gerechtsgebouw in de Belgische hoofdstad te klein was voor dit monsterproces. Het gebouw werd speciaal voor de zittingen voor miljoenen euro's grondig verbouwd. In de oude blokkendoos, die op procesdagen is omringd door zware hekken en gewapende mannen met draadjes in hun oren, zijn in totaal tien zalen ingericht. Hier kunnen burgerlijke partijen, hun naasten en advocaten, het publiek, en de pers het proces op grote schermen volgen.

Allerlei smoesjes

Tegenover de glazen box in de rechtszaal zitten ook 34 doodgewone Belgische burgers die de komende tijd hun leven kwijt zijn, omdat zij moeten oordelen in hoeverre de verdachten schuldig zijn aan de dodelijkste aanslagen in de Belgische geschiedenis.

Vorige week zijn ze middels loting geselecteerd. Maar liefst 1.000 kandidaat-juryleden hadden een brief gekregen met de opdracht zich te melden. Bijna niemand stond te trappelen, zo bleek. Met allerlei smoesjes probeerden mensen er onderuit te komen (ziek, onmisbaar op werk, al een vakantie geboekt). Per ongeluk waren ook vijf slachtoffers van de aanslagen opgeroepen, zij kregen onmiddellijk excuses.

Uiteindelijk zijn er zeven mannen en vijf vrouwen ingeloot, en voor de zekerheid ook nog eens 24 reserve-juryleden. Gaandeweg het proces kunnen mensen tenslotte uitvallen, bijvoorbeeld omdat ze ziek worden. Als er minder dan 12 juryleden over zijn, moet het hele proces over gedaan worden. Maandag bleken twee reserveleden al te zijn opgestapt, om medische redenen.

Het vergt nogal wat, erkende de voorzitter van het Brusselse hof van assisen, Laurence Massart, maandag in een dankwoord tot de jury. De komende maanden moeten zij ‘elke dag, elke minuut van de zitting’ aanwezig zijn. ‘Dit proces verstoort jullie privéleven, jullie sociale leven, jullie familiale leven’, zei Massart. ‘Maar zonder jullie stopt het proces.’ Ze adviseerde de jury om er pen en papier bij te pakken. ‘Dit is belangrijk. Jullie zijn nu ook rechters geworden.’