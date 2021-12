Verdachten aanslag met bierfles-‘molo’s’ op Groningse blogger blijven vastzitten

Rechtbanktekening van de verdachten Tjeerd P. en Jamie John W., die hun rechtszaak in de cel moeten afwachten. Beeld ANP / Nicole van den Hout

Het Openbaar Ministerie legt de mannen poging tot moord ten laste, zo bleek tijdens de eerste openbare zitting in het proces dat volgens justitie draait om ‘een aanslag op de persvrijheid’.

Dat de mannen in de nacht van 18 op 19 augustus een ruit insloegen en een molotovcocktail naar binnen gooiden in de woning van Groeneveld en zijn vriendin, betwistten de advocaten van de verdachten niet. Camerabeelden uit het portiek en gegevens uit de telefoons van verdachten Tjeerd P. (31) en Jamie John W. (33) laten ook weinig ruimte voor twijfel.

Maar was hier sprake van ‘een aanslag op de persvrijheid’, zoals het Openbaar Ministerie betoogde in de rechtbank van Groningen, met kritische berichten van Groeneveld over ‘wappies’ op het stadsblog Sikkom als aanleiding? Of een ‘heel domme, buitenissige actie, een keer, maar nooit weer’, zoals de advocaat van een van de verdachten tegenwierp?

Met die twist kwam de zaak meteen op scherp te staan, hoewel het pas een voorbereidende zitting betrof. Er moet nog aanvullend (brand)technisch onderzoek worden verricht en er moeten extra getuigen worden verhoord. Maar onder massale aanwezigheid van de media had de officier van justitie een heldere boodschap: van het opheffen van de voorlopige hechtenis van P. en W. kon geen sprake zijn. De rechtsorde was hevig geschokt door de ‘drie molo’s’ die de twee bij de slapende Groeneveld naar binnen wilden gooien (twee eindigden in het portiek).

Bataafse Republiek

‘Er wordt veel gesproken over polarisatie. Maar eigenlijk is er sprake van een onderstroom met radicale ideeën, gevoed door complottheorieën’, zei de officier. De twee verdachten zouden gelieerd zijn aan de Bataafse Republiek, een groepering die onder meer gelooft in een satanisch pedofielennetwerk dat actief zou zijn in Bodegraven. ‘Zij beschouwen de media en journalisten als vijand.’ Groeneveld moest het volgens het OM ontgelden ‘omdat hij kritisch schreef over mensen die er radicale ideeën op nahouden. Maar dat hoort bij persvrijheid. En zonder persvrijheid geen democratie.’

Dat vonden beide advocaten van de verdachten grote woorden. ‘Emotie spat van deze zaak af. Maar mijn cliënt moet worden beoordeeld op basis van de feiten’, aldus een van hen. Die feiten zouden zijn dat ze Groeneveld flink wilden laten schrikken, omdat hij de verdachten had ‘uitgelachen’ en ‘voor gek had gezet’ met zijn publicaties.

Dat de spuitbus van de Action waar ze zijn huis mee wilden bekladden dienst weigerde en ze daarom drie bierflesjes met wasbenzine gebruikten, ‘niet gehinderd door een overdosis verstand’ en ‘meegesleept met een zatte kop’, was volgens de advocaten stom, maar geen aanslag op de persvrijheid. ‘Natuurlijk kan zoiets niet. Maar er moet nog blijken of er gevaar voor personen is geweest.’ Een van de verdachten betuigde de volgende ochtend al spijt aan zijn vriendin – nu hij zou worden opgepakt kon ook zij hun geplande vakantie wel vergeten.

‘Dat hij spijt heeft, geloof ik wel’, luidde de repliek van de officier van justitie. Dat het bleef bij een schroeiplek op de houten vloer in de hal, verzacht voor het OM de daad echter geenszins. ‘We zijn ontsnapt aan een tragedie.’ De zaak wordt waarschijnlijk volgend jaar maart inhoudelijk vervolgd.