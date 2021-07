Verdachte voor neerschieten Peter R. de Vries zat eerder bijna een jaar vast

Zwaarbewapende politie bij het VU Medisch Centrum in Amsterdam, waar de neergeschoten misdaadverslaggever Peter R. de Vries zou liggen. De verdachte schutter Delano G. heeft eerder vastgezeten, blijkt uit rechtbankinformatie. Beeld ANP

Dat blijkt informatie die de rechtbank Gelderland aan de Volkskrant heeft verstrekt.

G. heeft in 2015 en 2016 in groepsverband twee diefstallen gepleegd. Ook heeft hij zich in die periode schuldig gemaakt aan vijf woninginbraken. Bovendien is hij veroordeeld voor het plegen van geweld in groepsverband. Alle misdrijven zijn gepleegd in Tiel.

Tijdens de zitting op 7 februari 2017 werd G. door rechter veroordeeld tot jeugddetentie van 15 maanden, waarvan vijf maanden voorwaardelijk. Effectief heeft G. daarmee tien maanden vastgezeten. Er gold een proeftijd van twee jaar. Ook stond hij onder toezicht van de jeugdreclassering.