Verdachte van schietpartij New York na grootschalige klopjacht opgepakt

Omdat na de beschieting de deuren dichtgingen en de metro verder reed, konden passagiers het metrostel pas verlaten bij het volgende station. 23 mensen liepen verwondingen op, tien van hen hadden schotwonden. Beeld AP

Frank R. James werd dinsdagavond enkele uren na de schietpartij al aan het incident gelinkt. De politie vond op de plaats delict een sleutel van een busje dat even later in de buurt van een metrostation gevonden. Woensdag merkte de politie hem officieel als verdachte aan. Na een grootschalige klopjacht is hij gearresteerd en vastgezet.

De schutter, gekleed in groene veiligheidskleding en een gasmasker op zijn hoofd, zou dinsdag tijdens de New Yorkse ochtendspits het vuur hebben geopend op mensen door de dichtgaande deuren van een metrostel dat vanuit Brooklyn richting Manhattan. In totaal zou hij 33 schoten hebben gelost en twee rookgranaten de metro in hebben gerold voor hij vluchtte.

Omdat na de beschieting de deuren dichtgingen en de metro verder reed, konden de mensen het metrostel pas bij het volgende station verlaten. Daar storten meerdere mensen gewond en bebloed op de grond. 23 mensen hadden verwondingen, tien van hen hadden schotwonden. De anderen raakten gewond door onder meer verdrukking of een val tijdens het vluchten. Ook hadden mensen ademhalingsproblemen, mogelijk door de rookgranaten.

Haatdragende uitspraken

Uiteindelijk wist de politie James te vinden na een tip van iemand die hem in een fastfoodrestaurant had gezien. Even later werd hij zonder problemen in de buurt aangehouden. De politie had een beloning van 50 duizend dollar uitgeloofd voor tips en aanwijzingen die zouden leiden tot de arrestatie van de verdachte.

Het motief van de verdachte is vooralsnog onduidelijk. Volgens The New York Times zou de 62-jarige verdachte de afgelopen jaren op sociale media harde en haatdragende uitspraken hebben gedaan, onder meer over het beleid van de burgemeester van New York, Eric Adams. Recent zou hij zich specifiek kritische hebben geuit over het beleid rond daklozen en de veiligheid in en rond de metro's van New York.

De autoriteiten noemen de uitspraken van James ‘zorgwekkend’. In online video's, soms met een duur van 50 minuten, bracht hij uitgebreide tirades over onderwerpen als ras, geweld en zijn persoonlijke leven. Daarnaast bevestigen de autoriteiten dat de verdachte een crimineel verleden heeft. Hij zou al negen keer gearresteerd zijn in New York en drie keer in New Jersey.

De verdachte wordt onder meer aangeklaagd voor een ‘terroristische daad in het openbaar vervoer’, aldus openbaar aanklager Breon Peace. Als hij wordt veroordeeld kan hij een levenslange gevangenisstraf krijgen.