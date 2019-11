Verdachte van oorlogsmisdrijf Syrië: ik probeerde executie juist te voorkomen

De buurt in Kapelle waar K. met zijn familie woonde. Beeld de Volkskrant / Raymond Rutting

Volgens de Syriër was de executie niet zijn idee en wilde hij die juist voorkomen. Al K. heeft in oktober aan de politie uitgebreide verklaringen afgelegd over zijn rol in de Syrische oorlog, bleek maandag tijdens een voorbereidende zitting in zijn strafzaak.

De Syriër kwam in 2014 als asielzoeker naar Nederland. In Kapelle leidde hij met zijn vrouw en kinderen een rustig bestaan en stond hij bekend als een vriendelijke supporter van de plaatselijke voetbalclub. Zijn arrestatie in mei kwam voor zijn nieuwe omgeving als een complete verrassing. Al K. wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie en het plegen van een oorlogsmisdrijf. Het belangrijkste bewijs in zijn zaak is een video van de executie van een buiten gevecht gestelde kolonel van het Syrische leger, waarop zijn stem te horen is.

Al K. werd naar eigen zeggen gedreven door het lot van zijn twee broers, die door de Syrische inlichtingendienst waren opgepakt en opgesloten in Saydnaya, de beruchte foltergevangenis van het Syrische regime. Hij heeft tegen de politie gezegd dat hij wist dat er plannen waren om de ontvoerde kolonel op een schoolplein te executeren. Al K. hoopte met zijn tussenkomst voor elkaar te krijgen dat de ontvoerders – die hij niet zegt te kennen – de gevangene aan hem zouden overdragen, zodat hij de kolonel vervolgens levend en wel kon gebruiken als ‘wisselgeld’ om zijn broers vrij te krijgen.

Executievideo

De cameraman die alles vastlegde, was er volgens Al K. door hemzelf bijgeroepen, zodat er beelden waren voor het geval er in zijn onderhandelingspoging ‘iets mis zou gaan’. Justitie vindt het verhaal niet geloofwaardig, omdat het filmpje het karakter heeft van een propagandistische executievideo waarin de moord op de kolonel wordt uitgelegd als ‘de beloning van een verrader’.

De Syriër wordt door justitie ook lidmaatschap van een terroristische organisatie verweten, omdat hij leiding zou hebben gegeven aan het bataljon ‘de Vreemdelingen van Mohassen’, een strijdgroep die opereerde uit naam van de terroristische beweging Jabhat al-Nusra. Ahmad al K. heeft verklaard dat dit bataljon helemaal geen leider had en hij bovendien geen deel uitmaakte van de afsplitsing die zich aansloot bij al-Nusra.

Dat hij in een interview aan de Britse krant The Guardian in 2012 juist de loftrompet stak over de jihadisten van al-Nusra, was volgens hem uit lijfsbehoud. Omdat hij in die tijd door terroristen werd bedreigd, had zijn zwager hem aangeraden zich publiekelijk lovend uit te spreken over al-Nusra. Dat advies had Ahmad al K. naar eigen zeggen opgevolgd in de hoop dat ze hem daarna met rust zouden laten.

De zaak gaat in februari verder. Een verzoek tot tijdelijke vrijlating zodat Al K. bij zijn ernstig zieke 12-jarige dochter zou kunnen zijn, werd maandag door de rechtbank afgewezen.