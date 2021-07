Verdachte van neerschieten Peter R. de Vries vorige week gearresteerd om dreigen met vuurwapen

Mensen laten bloemen, kaarsjes en steunbetuigingen aan Peter R. de Vries achter in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Beeld ANP

Een woordvoerder van de politie Oost-Nederland bevestigt dat vorige week een 35-jarige man uit Maurik is aangehouden. Het zou gaan om een bedreiging. De man is ‘later weer heengezonden’. Of het om de verdachte van het neerschieten van De Vries gaat, kan de woordvoerder niet zeggen.

Eerder op woensdag meldde de politie dat de twee mannen die dinsdagavond werden aangehouden op de A4 ten hoogte van Leidschendam, verdacht worden van directe betrokkenheid bij het schietincident. Het gaat om een man met de Poolse nationaliteit uit het Gelderse dorp Maurik en een 21-jarige man die in Rotterdam woont.

De 35-jarige man is afgelopen donderdag gearresteerd door een tamelijk grote politiemacht, vertellen de buurtbewoners aan de Volkskrant. De arrestatie zou te maken hebben met een bedreiging met een vuurwapen eerder in het nabijgelegen Tiel. Zaterdag was de man weer op vrije voeten.

De arrestatie van donderdag ging met veel geweld gepaard, vertelt een buurman. ‘Hij verzette zich, de politie moest pepperspray gebruiken.’ Andere bewoners beweren dat het om een huurconflict ging: de hoofdhuurder zou zijn huis terug willen hebben, maar het Poolse gezin weigerde te vertrekken. ‘Dat is Maurik’, zegt een vrouw. ‘Iedereen vertelt zijn eigen verhaal.’

Beide verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.