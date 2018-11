Verdachte van moord op Milica van Doorn doorbreekt stilzwijgen: ‘We hadden een geheime relatie’

Rechtbanktekening van verdachte Huseyin A. tijdens de zitting in de strafzaak in de zwaar beveiligde rechtszaal op Schiphol. Beeld ANP

Zijn geheime relatie met Milica begon in de snackbar, zegt Hüseyin A. ‘In de buurt van waar nu de DekaMarkt zit. Daar voerden we gesprekken. Ik heb twee of drie keer seks met haar gehad. In het park, in de auto.’ Veel details weet hij niet meer. ‘Het is al lang geleden. En ik was in die tijd vaak dronken. Maar ze was een leuke, lieve meid.’

De 48-jarige A. – zwart haar, rode wangen – heeft de rechters maandag in de zwaarbeveiligde rechtbank op Schiphol iets te vertellen. Even nadat de zitting begonnen is, begint hij te verklaren.

Want, stelt hij: ‘Ik zit nu elf maanden vast. Mijn gezin gaat eraan kapot.’ Het moet nu maar eens afgelopen zijn, vindt hij. ‘Want voor ik het weet zit ik nog een paar maanden.’ En dus begint hij op maandagochtend – na bijna elf maanden te hebben gezwegen – te praten. ‘Ik kon niet eerder verklaren uit schaamte.’ A. stelt dat hij bang was dat zijn vrouw bij hem weg zou gaan als hij de waarheid zou vertellen. Want hij had vele affaires, vertelt hij aan de rechter. Niet alleen met Milica van Doorn, maar later ook met ‘tientallen andere vrouwen’.

Dna-verwantschapsonderzoek

Op 9 december 2017 werd A. gearresteerd wegens verkrachting en moord op de 19-jarige Milica van Doorn in 1992 in Zaandam. Het is een zaak waarop de afgelopen 25 jaar tientallen rechercheurs hun tanden hebben stukgebeten, en die meermalen opnieuw tegen het licht is gehouden. De uiteindelijke doorbraak was het resultaat van een grootschalig dna-verwantschapsonderzoek, het laatste redmiddel om de schokkende zaak op te lossen. A. kwam in beeld nadat zijn broer erfelijk materiaal had afgestaan. Het was de tweede keer dat zo’n onderzoek in Nederland werd gehouden. De eerste keer leidde het naar de dader in de zaak van Marianne Vaatstra. En afgelopen najaar resulteerde dezelfde methode in een verdachte in de zaak van Nicky Verstappen.

Meteen na de aanhouding gaf A. een eerste verklaring, die hij later introk. Hij vertelde de politie dat hij op 7 juni 1992 dronken naar huis fietste en dat iemand ‘klootzak’ tegen hem had gezegd. Volgens hem was er nadien een geest in hem gekomen. Hij kon daarom weinig meer over die avond vertellen. Op de vraag hoe zijn sperma in het lichaam van Milica van Doorn terecht was gekomen, antwoordde de Nederlands-Turkse man toen: ‘Ik weet het niet, misschien de geest is gedaan toen, ik weet het niet.’

Nadien heeft hij gezwegen, tot maandag in de rechtszaal. Volgens A. is zijn geheime relatie met Milica de reden waarom zijn dna in het ontzielde en verminkte lichaam van het meisje is aangetroffen. ‘Ik ben geen verkrachter en geen moordenaar.’

Rechter: ‘Heeft u dan op 7 juni 1992 seksueel contact gehad met haar?’

Verdachte: ‘Ik weet het niet precies. Het is al zo lang geleden.’

Aanklager: ‘Kan iemand bevestigen dat u een relatie had met Milica?’

Verdachte: ‘Ik weet niet of mensen uit die tijd nog leven.’

Aanklager: ‘Begin eens met een naam.’

Verdachte: ‘Mohammed.’

‘Volstrekt ongeloofwaardig’

Wat de officieren betreft is het helder: ‘De verdachte is op een heel berekenende wijze de gaten in het dossier aan het vullen.’ Want volgens het Openbaar Ministerie is het ‘volstrekt ongeloofwaardig’ dat Milica van Doorn een geheime relatie zou hebben gehad en dat ‘ze seks had in de bosjes en de auto’. ‘Haar vriendinnen hebben verklaard dat zij zoiets zouden hebben geweten.’

En er is nog iets wat de plotselinge openhartigheid van de verdachte ondermijnt, vervolgt de officier. Afgelopen maanden zijn de gesprekken die A. in de gevangenis voerde tijdens het bezoek van zijn familie opgenomen. ‘Er is tijdens die bezoeken uitgebreid besproken wie wat zou zeggen. Er is gesproken over valse verklaringen en alternatieve scenario’s. Eén van die scenario’s was het verhaal van vrijwillige geslachtsgemeenschap’, betoogt de aanklager. ‘In dit licht bezien heeft de enige verklaring die de verdachte na een jaar aflegt alle glans van waarheid en authenticiteit verloren.’

De zaak wordt woensdag hervat. Dan volgt onder meer de strafeis.