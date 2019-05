Verdachte van moord op Julie van Espen was op vrije voeten in afwachting van hoger beroep

Vermissingsposter in Antwerpen van de 23-jarige studente Julie van Espen. Haar lichaam werd maandag gevonden in het Antwerpse Albertkanaal. Beeld Belga

Afgelopen weekend raakte de 23-jarige studente Julie van Espen uit Antwerpen vermist na een fietstocht. Haar lichaam werd later gevonden in het Antwerpse Albertkanaal. De 39-jarige B. werd maandag aangehouden in Leuven en zal vandaag worden voorgeleid.

De zaak rond de Belgische Julie doet denken aan de zaak rond de Nederlandse Anne Faber, die in 2017 werd verkracht en vermoord. Net als in Nederland vragen de Belgische media zich af of justitie inschattingsfouten heeft gemaakt rondom het zedenverleden van de verdachte.

Steve B., een veroordeelde zedendelinquent, kreeg in 2017 vier jaar cel voor een tweede verkrachting, ditmaal van een ex. Hij zat weliswaar tweeënhalve maand in voorarrest, maar na zijn veroordeling zwierf hij lange tijd vrij rond. Zijn hoger beroep stond vanwege vertraging pas op 5 juni van dit jaar gepland. Eind vorig jaar werd zijn zaak nog voor ‘onbepaalde tijd’ uitgesteld.

De Belgische minister van Justitie Geens heeft inmiddels zijn ergernis laten blijken over de traagheid bij justitie. Hoewel in eerste aanleg ‘zeer snel’ werd gevonnist, ‘was dat niet het geval bij de beroepsprocedure’, stelt hij. ‘Ik betreur dat heel erg. In het bijzonder omdat ik er alles aan heb gedaan om de doorlooptijden van strafzaken te verkorten.’

Studente Julie van Espen fietste zaterdagavond vanuit haar huis in Schilde naar een afspraak met haar vriendinnen in Antwerpen. Haar 15 kilometer lange fietstocht liep voor een groot deel langs het kanaal. Toen ze niet aankwam, sloegen haar vriendinnen alarm. Zondag werden haar telefoon, kledingstukken met bloed en haar fietsmandje gevonden. In een vuilnisbak lag haar ov-kaart.

De politie zag op bewakingsbeelden de 39-jarige B. lopen met het fietsmandje in zijn handen. Zondagnacht werd zijn foto verspreid omdat hij een ‘belangrijke getuige’ zou zijn. Het fietsmandje werd weggeshopt op de foto’s, om geen argwaan te wekken. Daarna kreeg de politie ruim 200 tips, ook van familie en bekenden van de verdachte.

B. was dakloos. Een kennis vertelde VTM dat hij de politie tipte bij het station te zoeken, omdat B. verslaafd zou zijn aan drugs. Een andere dakloze zei hem onmiddellijk te hebben herkend. ‘Met hem heb ik dikwijls ’s nachts in de fietsenstalling onder het station geslapen’, vertelde hij aan VTM. ‘Hij dronk veel. Heel veel. Hij was gehard door het leven op straat. Zijn eten haalde hij uit afvalcontainers van supermarkten. Voor drank en sigaretten klampte hij voorbijgangers aan. Alle daklozen wisten dat hij veroordeeld was voor verkrachting, maar Steve zelf sprak daar nooit over.’ Tegenover De Morgen beschreef hij B. als ‘een speciaal figuur’. ‘Teruggetrokken, erg op zijn eentje. Hij was zo iemand die niet geholpen wilde worden.’

De 39-jarige B. zat van 2004 tot 2008 vierenhalf jaar vast voor onder meer diefstallen, verkeersmisdrijven, heling en de verkrachting van een vrouw. Volgens De Standaard ging dit om de 58-jarige Monique, die zich over hem had ontfermd en hem haar telefoonnummer gaf ‘voor als hij honger had’. Nog diezelfde avond stond hij bij haar op de stoep en liet hij haar boterhammen voor hem smeren, aldus de krant. Daarna verkrachtte hij haar. Ook nam hij haar geld mee. Volgens de krant zei hij daarna tegen de rechter dat hij zelf ooit was misbruikt door zijn opa en dat hij door het gebruik van marihuana verward was geraakt.

De vader van Steve zou volgens Belgische media het contact met zijn zoon tien jaar geleden hebben verbroken. ‘Steve was als kind al onhandelbaar’, stelde zijn vader tegenover VTM. ‘Die jongen was geestelijk niet in orde. Wij hebben de deuren van psychiaters platgelopen. Hij is herhaaldelijk opgenomen in de psychiatrie. In Antwerpen, in Genk. Het was onhoudbaar. Hij maakte mijn leven kapot. Daarom brak ik met hem en met de rest van de familie.’

‘Ik heb justitie altijd gewaarschuwd dat Steve op een dag iemand zou vermoorden’, zei hij tegen de zender. ‘Deze moord had voorkomen kunnen worden, als justitie hem gewoon in de gevangenis had gehouden in plaats van hem vrij te laten in afwachting van zijn proces in beroep. Tegenover de ouders van dat vermoorde meisje voel ik alleen diepe schaamte.’

B. kon maandag via zijn mobiele telefoon worden opgespoord in de trein naar Leuven.

Groot verschil met de zaak-Anne Faber is de snelheid waarmee de 23-jarige Julie werd gevonden. Haar zus Elise bedankte op Facebook mensen voor hun hulp bij het zoeken. ‘Zoals velen misschien al hebben gehoord heeft het ergst mogelijke scenario zich afgespeeld’, schrijft ze. ‘Ik wil jullie ontzettend bedanken voor álle hulp, het was ongelofelijk hoeveel mensen zijn komen flyeren en berichten hebben gedeeld. Zonder jullie hulp hadden we nu waarschijnlijk nog steeds onzekerheid gehad.’