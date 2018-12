Verdachte van ‘insulinemoorden’ wordt vervolgd in zeker tien zaken

Verpleeghulp Rahiied A. werkte als uitzendkracht in de zorg bij verschillende verpleeg- en verzorgingshuizen in de regio Rotterdam. Hij werd vorig jaar november aangehouden nadat een vrouw in verpleeghuis ‘t Huys te Hoecke in Puttershoek onwel was geworden.

Lange tijd was het onduidelijk hoeveel slachtoffers hij precies had gemaakt. De medische dossiers van de mogelijke slachtoffers moesten worden onderzocht, ook werden enkele stoffelijke overschotten opgegraven zodat de patholoog-anatoom de lichamen kon onderzoeken. Er werden vijftien gevallen onderzocht, waaronder zeven sterfgevallen.

De 22-jarige Rotterdammer wordt ervan beschuldigd dat hij patiënten onjuist insuline heeft toegediend. Dat kan dodelijk zijn. Bij drie gevallen was al eerder duidelijk dat justitie vervolging instelt. Een van deze patiënten overleed, de andere twee overleefden de toediening van het medicijn.

In de tien zaken waarvoor Rahiied A. wordt vervolgd zijn vier personen overleden. Bij de andere zes zaken gaat het om ‘onwelwordingen’, zo lichtte een woordvoerder van het Openbaar Ministerie na de zitting toe. Van de twee zaken die nog in onderzoek zijn, gaat het om patiënten die eveneens zijn overleden.

Daarnaast vervolgt de aanklager A. voor enkele diefstallen en valsheid in geschrifte, onder meer met een Verklaring omtrent gedrag (VOG).

Op 22 februari volgt een nieuwe regiezitting, waar de verdediging onderzoekswensen kan inbrengen.