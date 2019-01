Verdachte van doodrijden ‘geel hesje’ voorwaardelijk vrijgelaten

De uit Landgraaf afkomstige chauffeur meldde zich dinsdag bij het OM in België. De advocaat van de chauffeur gaf eerder op de dag al aan dat de man zich zou melden. Volgens hem ging het om een ongeluk, terwijl de Belgische justitie uitgaat van opzet.

Vrijdagavond werd een 50-jarige actievoerder doodgereden tijdens een demonstratie in Visé bij Luik, niet ver van Maastricht. Aanvankelijk werd een 56-jarige vrachtwagenchauffeur uit Dongen aangehouden. Deze werd zondag weer vrijgelaten. Hij bleek het slachtoffer van ‘een verwisseling van vrachtwagens in het opsporingsonderzoek’.

Hoe de verwisseling van de twee vrachtwagens heeft kunnen gebeuren, is niet bekend. Mogelijk hebben ooggetuigen een verkeerd kenteken genoteerd. De vrachtwagen van de Dongenaar heeft vrijdagavond wel op de snelweg bij Luik gereden, maar het was niet de truck die de 50-jarige actievoerder doodreed.

De Limburgse politie is zondag aan de deur van de vrachtwagenchauffeur in Landgraaf geweest, maar de verdachte was niet thuis. Zijn vrachtwagen is toen wel gevonden en in beslag genomen.