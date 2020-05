Verdachte van dodelijke brand in Japanse animatiestudio na tien maanden opgepakt

Het gebouw van drie verdiepingen na de brandstichting. Beeld REUTERS

De man wordt ervan verdacht dat hij op 18 juli vorig jaar het pand van Kyoto Animation, een fameuze Japanse producent van animatievideo’s, binnendrong en brandbare vloeistof verspreidde. Hij zou ‘sterf!’ hebben geroepen voor hij de vloeistof aanstak. 36 vooral jonge werknemers van de studio kwamen om het leven, met name door rookvergiftiging. In totaal waren 70 werknemers aanwezig. Velen probeerden tevergeefs het dak op te vluchten.

Het was de dodelijkste brand in Japan sinds 2001, toen een gokhal in de uitgaanswijk Kabukicho in Tokio in vlammen opging en 44 mensen omkwamen.

De verdachte raakte zelf zwaargewond en moest maandenlang herstellen in het ziekenhuis. Nu kan hij voor het eerst verhoord worden. De politie is vooral benieuwd naar het motief. Eerder zou hij tegen de politie hebben gezegd dat de studio werk zou hebben gestolen.

Animatiefilms, -series en boeken, ook wel ‘anime’ genoemd, zijn bijzonder populair in Japan, maar hebben ook veel fans in het buitenland. De animatiefilm Sen to Chihiro no Kamikakushi, internationaal uitgebracht als Spirited Away, won in 2003 een Oscar. Japan kent meer dan 400 animatiestudio’s die verantwoordelijk zijn voor ruim de helft van de wereldwijde productie van animatiefilms en -series.

Experts typeren Kyoto Animation als ‘een van de beste en grootste animatiebedrijven in Japan’. De film A Silent Voice, waarin een verlegen meisje met gehoorproblemen haar geboortestad uit wordt gepest, zette de studio wereldwijd op de kaart. Nadat de productie werd vertoond op een filmfestival in het Franse Annecy, besloot Netflix de animatieroman ook uit te zenden. In totaal verdiende de producent meer dan 33 miljoen dollar met de film.

De brand zorgde voor veel verdriet onder de vele animatiefans in binnen en buitenland. Onder meer de Canadese premier Justin Trudeau en Apple-ceo Tim Cook betuigden hun medeleven.

Het bedrijf zelf liet woensdag in een verklaring weten te hopen op ‘maximale strafvervolging’ voor de verdachte. ‘We hebben verder niks te zeggen over hem… Onze gevallen collega’s zullen nooit terugkeren en onze wonden zullen nooit helen.’