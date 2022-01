Verdachte van brandstichting Zuid-Afrikaans parlement aangeklaagd

Zandile Christmas Mafe staat voor de rechter in Kaapstad. Hij wordt beschuldigd van brandstichting, inbraak, diefstal en het bezit van explosieven. Beeld REUTERS

De fikse brand legde het Zuid-Afrikaanse equivalent van de Tweede Kamer voor een groot deel in de as. Veel inwoners van Zuid-Afrika reageerden geschokt op de verwoesting van het historische pand. Bij de brand vielen geen gewonden.

Mafe, een inwoner van de township Khayelitsha, nabij Kaapstad, werd zondag kort na het begin van de brand gearresteerd terwijl hij zich vlakbij het parlementsgebouw ophield. Volgens de Zuid-Afrikaanse justitie had hij onder meer gestolen laptops bij zich, alsmede een niet nader omschreven explosief. Over een eventueel motief van Mafe hebben de openbaar aanklagers nog niks gezegd.

Het brandende parlementsgebouw. Beeld AFP

De rechtbank in Kaapstad waar Mafe dinsdag werd voorgeleid, besloot de zaak met een week te verdagen zodat de politie nader onderzoek kan doen. Mafe blijft in de tussentijd in hechtenis. Hij wordt formeel beticht van brandstichting, inbraak, diefstal en het bezit van explosieven.

Volgens de advocaat van Mafe probeert de Zuid-Afrikaanse staat het eigen falen in de schoenen van een onschuldige te schuiven. Tijdens de brand fungeerden de sprinklers in het parlementsgebouw niet naar behoren, zoals is toegegeven door de president van Zuid-Afrika, Cyril Ramaphosa. Ook werden de beelden van de bewakingscamera’s in het complex niet in de gaten gehouden.

Het Zuid-Afrikaanse parlementsgebouw bestaat uit drie delen, waarvan het oudste, uit 1884, elementen bevat van de zogeheten Kaap-Hollandse architectuur. In dit oudste pand zit tegenwoordig het Hogerhuis. In de jaren ’20 en ’80 van de vorige eeuw werden er nog twee delen bijgebouwd. In deze ‘nieuwbouw’ zetelt het door de brand zwaar getroffen Lagerhuis.