Verdachte schreef vlak voor dodelijke schietpartij Alblasserdam over ‘moord op Vlissingse schoenmaker’

Burgemeester Jaap Paans van Alblasserdam betuigt zaterdag zijn respect bij de zorgboerderij. Beeld ©raymond rutting photography

Het OM kwam de mail op het spoor tijdens het politieonderzoek nog voordat de redactie van RTL Boulevard het bericht had opgemerkt. Het televisieprogramma trad er vervolgens mee naar buiten. In de brief zou staan dat de vermeende schutter, John S. (38) uit Oud-Alblas, de moord op de Vlissingse schoenmaker Johan Quist (60) van afgelopen woensdag opbiecht. Met in de bijlage gruwelijke foto’s van zijn slachtoffer.

De zaak roept vragen op over het toezicht op personen die een gevaar kunnen vormen voor hun omgeving. Volgens RTL Boulevard zou de man schrijven dat hij zich niet gehoord voelde in de geestelijke gezondheidszorg en dat hij vergeefs heeft geprobeerd zich te laten opnemen in een kliniek. Hij kampt naar eigen zeggen met zelfmoordgedachten en een obsessie om een vuurwapen te kopen. ‘Het is al jaren oorlog in mijn hoofd.’ Het wapen zou uiteindelijk zijn gekocht via Telegram.

Moord ‘om wapen te testen’

Quist, die zich jarenlang hardmaakte voor homo-acceptatie in de Gereformeerde Kerk en in 2014 werd veroordeeld voor het misbruiken van zijn zoon, zou een tamelijk willekeurig slachtoffer zijn geweest van S. Een familielid van Quist, dat anoniem wil blijven, liet zaterdag aan de Volkskrant al weten dat verdachte S. ook geen bekende is van de familie. S. ontmoette hem ‘via een chatroom voor homo’s’ en vermoordde hem ‘om zijn wapen te testen’, schrijft Boulevard over de uitleg van de vermeende schutter.

S. kwam in het verleden bij zorgboerderij Tro Tardi in Alblasserdam, waar vrijdag een vrouw van 34 jaar en een van 16 om het leven kwamen door pistoolschoten. Drie anderen raakten gewond, waarvan twee zeer ernstig. Kort erna werd S. als hoofdverdachte van dit delict opgepakt in de buurt van de zorgboerderij. Hij was toen in het bezit van een wapen. Op het moment van de aanslag was de politie al op zoek naar S. vanwege de dood van Quist.

De verdachte zit momenteel in beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Maandag word hij voorgeleid.

Bezoekers leggen zaterdag bloemen bij de zorgboerderij in Alblasserdam waar een dag eerder een fatale schietpartij plaatsvond. Beeld ANP