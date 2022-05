Verdachte schietpartij Alblasserdam werd al gezocht voor eerder dodelijk misdrijf

Agenten ontfermen zich vrijdag op de zorgboerderij in Alblasserdam over een van de aanwezigen ten tijde van de schietpartij. Beeld ANP

Donderdagavond kwam de 38-jarige verdachte in beeld bij de recherche, als betrokkene bij de dood van een 60-jarige man, woensdagavond in Vlissingen. Hij was voortvluchtig en kon niet worden opgepakt. Pas nadat de man werd aangehouden in de buurt van de dodelijke schietpartij in Alblasserdam werd duidelijk dat het om dezelfde persoon gaat.

De verdachte uit het nabijgelegen Oud-Alblas zit in beperkingen vast en wordt voor beide misdrijven voorgeleid. Hij heeft volgens de politie geen strafblad. Wel stond hij bekend als een ‘overlastgevend persoon’. Enkele jaren geleden heeft hij op de zorgboerderij verbleven, maar over de vraag of dat een rol speelt bij het motief voor de schietpartij heeft de politie niets medegedeeld. Wel blijkt uit het onderzoek tot nu toe dat hij alleen heeft gehandeld.

Vrijdagochtend kort voor elf uur opende de verdachte het vuur op zorgboerderij Tro Tardi in de Zuid-Hollandse gemeente. Volgens de politie is er zowel in de boerderij als buiten geschoten. Twee slachtoffers, een 16-jarig meisje en een 34-jarige vrouw, kwamen daarbij om het leven. Ook raakten een 12-jarige jongen en een 20-jarige vrouw zwaargewond, zij zijn met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een vijfde slachtoffer is in shock geraakt.

Volgens de Politie Rotterdam werd de verdachte, met vuurwapen, kort na de schietpartij opgepakt in het nabijgelegen Park Huis te Kinderdijk. ‘We zijn heel blij dat we hem zo snel konden stoppen en dat er niet meer slachtoffers zijn gevallen’, liet een woordvoerder weten.

Op de zorgboerderij, gelegen met uitzicht op de molens van Kinderdijk, verblijven onder anderen kinderen met verstandelijke beperkingen, adhd en autisme. Ook wordt er hulp geboden aan jongeren en volwassenen ‘die de draad in hun leven weer moeten oppakken’, bijvoorbeeld als onderdeel van een reïntegratietraject. De eigenaar van de zorgboerderij is op vakantie.

Ontsteltenis onder buurtbewoners

Pal naast zorgboerderij ligt een woonwijk. Onder buurtbewoners is de ontsteltenis groot. Rosalie Fernandes (48) noemt het ‘verschrikkelijk traumatisch’, met name voor de kinderen. ‘Het zijn gehandicapten die deze dagopvang bezoeken. Ik zie elke ochtend hoe ze door hun ouders worden afgezet. En dan doen ze activiteiten: pony’s verzorgen, wandelingen maken of de boer helpen op het land.’

Omstanders beschrijven hoe diverse kinderen de boerderij ontvluchtten. Sommigen renden het weiland in, anderen juist de woonwijk in. Fernandes zag hoe ouders na de schietpartij in allerijl bij de boerderij arriveerden: ‘Er kwamen ouders aan en die waren helemaal in paniek. Ze kropen onder die linten door en renden naar de boerderij. Eentje kwam na een paar minuten met tranen in de ogen terug. Ik houd mijn hart vast.’

Haar buurman, een paar huizen verderop, zit in de voortuin achter een glas cola. De man (die niet met zijn naam in de krant wil) maakt een verslagen indruk. Hij stond in zijn achtertuin, toen er een serie doffe knallen klonken. ‘Dit is een woonwijk, zoiets verwacht je niet.’ Hij draait zich naar zijn partner, die net terug is gekomen van haar werk. ‘Ken je dat meisje met dat blauwe haar dat hier altijd voorbijloopt? Die is overleden.’ Zijn partner slaat een hand voor haar mond.

Wat volgens burgemeester Jaap Paans begon als ‘een dag met een zwarte rand’ voor zijn dorp – in de vroege ochtend kwamen bij een scooterongeluk twee mensen om het leven –, eindigde als ‘een pikzwarte, inktzwarte dag’. ‘Alblasserdam heeft veel verdriet te verwerken.’

Slachtoffer Vlissingen veroordeeld voor seksueel misbruik

In Vlissingen werd woensdagavond de 60-jarige Johan Quist dood aangetroffen in zijn schoenmakerswinkel. Quist werd bekend als directeur van RefoAnders, een organisatie die aandacht vraagt voor homoseksuelen binnen de gereformeerde gemeenschap. Zijn organisatie riep gereformeerde homoseksuelen op om celibatair te leven, omdat homoseksuele relaties tegen de wil van God zijn.

Quist werd echter in 2014 veroordeeld tot twee jaar cel, omdat hij zijn zonen tussen 1998 en 2003 seksueel misbruikte. Zelf verklaarde hij in de rechtszaal dat hij in die periode nog niet uit de kast was gekomen en niet wist hoe hij met zijn homoseksuele gevoelens om moest gaan. Dat zou tot het misbruik hebben geleid. Na uitzitting van zijn straf verhuisde Quist van Middelburg naar Vlissingen. Of de verdachte van de schietpartij in Alblasserdam iets van zijn verleden wist, of een bekende was van Quist, is onbekend.