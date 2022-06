Verdachte Peter R. de Vries verbreekt stilte in rechtszaal: ‘Ik wil medeleven tonen’

Kelly (links) en Royce de Vries (rechts), de kinderen van Peter R. de Vries, woensdag in de rechtszaal. In het midden Royce’ vrouw Amanda. Beeld Remko de Waal / ANP

‘Mijn geliefde is op de meest gruwelijke wijze uit het leven gerukt’, zegt Tahmina Akefi (39) woensdagochtend in de rechtszaal in Amsterdam. Ze heeft het vorige week opnieuw gezien, op beelden van beveiligingscamera’s van 6 juli 2021. ‘Dat was ontzettend confronterend.’

Uren na de schietpartij in het centrum van de stad zag ze haar geliefde terug, vertelt Akefi met trillende stem. Peter R. de Vries lag op een brancard in het VU medisch centrum, ‘bloedend en vechtend voor zijn leven’.

De volgende negen dagen leefde ze tussen hoop en vrees. ‘De werkelijkheid was te erg, te vernietigend om tot me door te laten dringen. Toen werd mijn grootste nachtmerrie werkelijkheid: ik moest afscheid nemen van Peter. Ik moest hem laten gaan.’

Vlak voor de moord zaten ze nog vol plannen. ‘We zouden samen een boek schrijven. Onze liefde in een boek vereeuwigen was nog belangrijker dan onze plannen om samen te wonen en te trouwen.’

De ‘gewetenloze manier’ waarop de twee verdachten over Peter appten, getuige het strafdossier, maakt het leed nog veel groter, legt Akefi uit. ‘Het is een helse beproeving op 2 meter afstand van deze kille moordenaars te zitten, die een pracht van een mens van het leven hebben beroofd.’ Juist een man die ‘vocht voor rechtvaardigheid’ is onrecht aangedaan, zegt ze. ‘Een groter contrast is er niet.’

‘Oneerlijk proces’

Later op de dag komt een van de advocaten, Ronald van der Horst, terug op de missie van het slachtoffer. ‘In de ogen van veel mensen heeft Peter R. de Vries een belangrijk deel van zijn leven toegezien op de naleving van eerlijke strafrechtspleging’, zegt hij. ‘Dat maakt het extra wrang dat dit proces niet eerlijk is.’

Volgens Van der Horst, raadsman van de veronderstelde schutter Delano G., komt dat doordat het hele strafdossier is geanonimiseerd. Er staan geen namen in van getuigen, deskundigen, rechercheurs en officieren van justitie. Door deze uitzonderlijke maatregel is nauwelijks te controleren of alles op de juiste manier is gebeurd, stelt de advocaat. Mede doordat hij geen toestemming kreeg om alle 88 geanonimiseerde betrokkenen te ondervragen.

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft deze ‘schimmigheid nooit deugdelijk gemotiveerd’, betoogt Van der Horst. Het blijft bij vage termen als ‘veiligheidsredenen’.

Hij wijst erop dat Nederland in de jaren tachtig, negentig en begin deze eeuw op de vingers is getikt door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, omdat advocaten te weinig ruimte kregen om anonieme getuigen te ondervragen. ‘In een land waarin je kunt worden opgesloten op basis van een anoniem strafdossier, kun je niet rustig slapen.’ Volgens de strafpleiter heeft het OM in strijd met de regels gehandeld en moet G. om die reden vrijuit gaan.

Vorige week zei een officier van justitie dat het er alle schijn van heeft dat De Vries zijn rol als adviseur van kroongetuige Nabil B. met de dood moest bekopen. Dat is onzin, stelt Van der Horst, en elke vorm van bewijs hiervoor ontbreekt. De aanslag kan ook uit een andere hoek zijn gekomen.

Levenslang

Dat het OM vorige week levenslang eiste tegen beide verdachten, gaat volgens hem en de raadslieden van Kamil E. te ver. Als de rechtbank vindt dat G. schuldig is, dan is levenslang volgens zijn advocaat een te hoge straf voor een – op dat moment – 21-jarige die zijn eerste ‘enkelvoudige moord’ pleegt.

Van der Horst vraagt zich hardop af of de eis zo hoog is omdat het OM vindt dat het ene mensenleven meer waard is dan het andere. Die conclusie zou je naar zijn mening ook kunnen trekken uit de condoleances van koning Willem-Alexander en premier Mark Rutte na het overlijden van De Vries. ‘Waar waren zij bij het overlijden van anderen?’

Er is geen rechtstreeks bewijs voor het daderschap van Delano G., vindt de advocaat. Het OM ziet dat heel anders: G. en Kamil E. (36) werden nog geen uur na de aanslag aangehouden in de vluchtauto, waarin onder meer het moordwapen en een telefoon vol belastende berichten lagen.

Verdachten spreken

Aan het eind van de zitting neemt G. zowaar het woord, nadat hij zich eerder steevast op zijn zwijgrecht heeft beroepen. ‘Ik wil medeleven tonen aan alle nabestaanden’, zegt de verdachte. ‘Ik wens u oprecht alle sterkte toe.’

Ook E. richt zich tot de kinderen en partner van De Vries, op de publieke tribune. Hij zegt het vervelend te vinden wat er is gebeurd, maar onschuldig te zijn. E. was naar eigen zeggen alleen de chauffeur.

Hun woorden zijn moeilijk te rijmen met het bewijsmateriaal en de slachtofferverklaring van Tahmina Akefi. ‘Ik heb bij deze moordenaars geen spoor van berouw kunnen waarnemen tijdens de zittingen’, zei zij ’s ochtends. ‘Als je plezier beleeft aan zo’n moord, zoals blijkt uit het dossier, dan is elk menselijk gevoel je onbekend.’

Akefi verwijt de verdachten ook dat ze geen openheid van zaken geven: ‘Elke idioot kan de trekker overhalen, blijkt maar weer. Maar erover praten: daar is lef voor nodig.’

De uitspraak is op 14 juli.