Verdachte opgepakt voor moord op Duitse CDU-politicus

De Duitse politicus Walter Lübcke in 2012. Beeld AFP

Het speciale onderzoeksteam zou er zeker van zijn dat het de dader hebben geïdentificeerd. De politie was de man op het spoor gekomen na onderzoek van onder meer de telefoongegevens van het slachtoffer. ‘We hebben deze persoon bij ons en willen informatie inwinnen’, was het enige wat de politiewoordvoerder kwijt wilde. Hij kon nog niet zeggen dat het hier om een verdachte gaat.

De 65-jarige Lübcke werd in de nacht van zondag op maandag door een familielid dood aangetroffen op het terras van zijn huis in Wolfhagen bij Kassel. Hij was doodgeschoten. De afgelopen dagen werd er door de politie al rekening mee gehouden dat de dader mogelijk iemand was uit de directe omgeving van het slachtoffer.

De rouwdienst voor Lübcke, die de regeringspresident was van de regionale raad van Kassel, vindt plaats op 13 juni in de Duitse stad.