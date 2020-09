Verdachte Jos B.: ‘Ik heb Nicky Verstappen gevonden op de hei, maar hij was al dood’

Jos B. arriveert bij de rechtbank van Maastricht voorafgaand aan de pro-formazitting de zaak, afgelopen juni. Beeld ANP

De verdachte zegt dat hij tijdens een fietstocht over de Brunssummerheide op enig moment het levenloze lichaam van Nicky Verstappen heeft aangetroffen. Hij is afgestapt, over het hek van het dennenbosje gestapt en heeft gecontroleerd of de jongen nog leefde. Daarbij heeft hij Nicky ook aangeraakt, onder meer met zijn wang om zijn ademhaling te controleren en met zijn hand op de borst om een hartslag te voelen.

‘Ik wist niet wat ik moest doen’, zegt de verdachte in een filmpje dat hij afgelopen week samen met zijn advocaat Gerald Roethof heeft opgenomen. De korte verklaring op beeld werd maandagmorgen bij het begin van de rechtszitting in Maastricht afgespeeld. ‘Moest ik het melden bij de politie? Maar wie zou me geloven?’, verklaarde hij, doelend op zijn zedenverleden.

Hij is volgens zijn eigen verklaring in paniek naar huis gefietst. Uren later besloot hij de vondst toch te melden. Hij stapte op de fiets richting Brunssummerheide. Daar bleek de jongen al gevonden te zijn, aldus B. in zijn verklaring, dus hoefde hij het niet meer te melden. Dat zou ook de verklaring zijn waarom hij kort na middernacht door twee marechaussees is aangehouden bij de vindplaats. Toen zei hij slechts, zo blijkt uit het proces-verbaal, dat hij post aan het rondbrengen was.

Tal van vragen

Het filmpje ontlokte tal van vragen bij de rechtbank. Waarom heeft hij de vondst niet meteen gemeld, desnoods anoniem? En toen hij het wel wilde melden, waarom belde hij niet gewoon met de politie, maar fietste hij naar de vindplaats op de Brunssummerheide? Waarom komt hij nu pas met zijn verklaring? B. gaf wel antwoorden, maar die bleven toch vrij vaag. Soms beriep hij zich ook weer op zijn zwijgrecht.

Peter R. de Vries, woordvoerder van de familie van Nicky Verstappen, noemt de verklaring ‘volstrekt ongeloofwaardig en leugenachtig’. Volgens de familie roept de verklaring meer vragen op dan antwoorden. ‘Als hij het lichaam van Nicky heeft aangeraakt om te kijken of hij nog leefde, hoe verklaart hij dan dat zijn dna is aangetroffen op de binnenkant van Nicky’s onderbroek en pyjamabroek?’, aldus De Vries. Ook advocaat Roethof kon die vraag tijdens de pauze niet beantwoorden.