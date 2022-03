Verdachte dubbele moord bij McDonald’s in Zwolle geeft zichzelf aan

De politie doet onderzoek bij de McDonald's-vestiging in Zwolle-Noord, waar woensdag twee broers werden doodgeschoten. Beeld Harry Cock / de Volkskrant

Dit heeft de politie donderdag bekendgemaakt. De politie laat desgevraagd weten niet uit te sluiten dat er nog meer verdachten worden opgepakt, maar gaat er op dit moment van uit dat de man alleen en gericht heeft gehandeld. Voor andere conclusies, zoals over het motief, is het volgens een woordvoerder nog veel te vroeg. ‘Bij dit soort omvangrijke onderzoeken zijn die er niet binnen 24 uur.’

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) is betrokken bij het onderzoek. De politie roept getuigen op zich te melden, ook in het kader van slachtofferhulp. ‘Mijn gedachten zijn bij alle getroffenen en de nabestaanden van de slachtoffers en bij iedereen die er ongevraagd ooggetuige van is geweest’, zei de Zwolse burgemeester Peter Snijders kort na de dubbele moord. Jaarlijks komen in Nederland tussen de dertig en vijftig personen om het leven door vuurwapengeweld, maar meestal niet bij daglicht op een drukke locatie.

Het zat woensdagavond rond zes uur vol in de McDonald’s-vestiging in Zwolle-Noord, nabij de A28. Terwijl ook gezinnen met jonge kinderen nietsvermoedend zaten te eten, pakte een man in een lange bruine jas zijn dienblad op en liep naar het tafeltje waaraan de twee broers zaten. Daarop begon hij op het hoofd en de borst van de mannen te schieten, zo vertelde een getuige in De Stentor. Een van de slachtoffers overleed direct, reanimatie bij de andere man mocht niet meer baten.

De slachtoffers zijn Hüseyin (62) en Ali (57) Torunlar, die onder meer diverse horecazaken in Zwolle runden. Dat bevestigt hun familie in een verklaring, die naar buiten is gebracht door hun advocaat.

‘Gerichte moord’

De politie noemt het ‘aannemelijk’ dat het ‘incident gericht was op de twee slachtoffers’. Over eventuele criminele contacten van de twee doet de politie geen uitspraken. In de verklaring zegt de familie ‘in het duister te tasten’ over de reden van de dubbele moord. Zij roept de media op niet te speculeren over motieven.

De in Turkije geboren Hüseyin Torunlar geldt als een bekende in het Zwolse uitgaansleven. Hij baatte sinds 1987 jarenlang Grillroom Sahara uit, volgens hemzelf de oudste shoarmazaak van Zwolle. Zijn dochter nam de zaak in 2007 over. Torunlar, die tevens maatschappelijk werker was, sponsorde ook de lokale amateurvoetbalclub Be Quick en het lokale Torunlar-toernooi. Over zijn jongere broer Ali is minder bekend.

Nieuwssite

In 2010 startte Hüseyin Torunlar de nieuwssite AjansXpress, waarop hij ogenschijnlijk willekeurig Nederlands nieuws – van uitgezette Russische diplomaten tot de nieuwe aanstelling van Marc Overmars – vertaalde voor de Turks-Nederlandse gemeenschap. Torunlar deed dit ‘heel feitelijk en objectief’, zegt Göksel Soyugüzel, die hem dertig jaar geleden leerde kennen. Twee weken geleden spraken ze elkaar nog bij een herdenking op het Turkse consulaat. ‘Ik ben me kapot geschrokken. Ik kan me niet voorstellen dat Hüseyin vijanden had. Hij was een vrij iemand, hij kwam overal.’

