Verdachte dodelijke schietpartij Kopenhaags winkelcentrum had ‘psychische problemen’, meldt politie

Mensen ontvluchten winkelcentrum Field's in Kopenhagen, waar een schutter zondag drie mensen doodde. Beeld AFP

Volgens politiecommandant Soeren Thomassen had de verdachte psychische problemen, en handelde hij vermoedelijk alleen. Er waren geen aanwijzingen dat hij terroristische motieven had. Na verhoor is vandaag besloten de man voorlopig voor 24 dagen vast te houden in een gesloten psychiatrische afdeling.

De schietpartij vond zondag rond half zes ’s middags plaats. Volgens persbureau AP ontving de politie de eerste melding van de schietpartij om 17:37 uur. Elf minuten later werd de dader, een 22-jarige man, al opgepakt bij de oprit naar de snelweg voor het winkelcentrum.

In Field’s lagen toen drie doden: een Deense jongen en meisje, allebei 17 jaar oud, en een Russische man van 47. Vier gewonden werden ‘in zeer ernstige toestand’ naar een ziekenhuis gebracht. Een onbekend aantal mensen raakte minder zwaar gewond.

Al snel verscheen er een filmpje van de dader op het internet. Het toonde de man, in kniebroek en een mouwloos hemd of vest, met een geweer dat hij achteloos over zijn schouder gooide, om het vervolgens weer te laten zakken en in de aanslag te houden. Hij wandelde, en begon toen te rennen langs de glazen balustrade op een van de bovenverdiepingen, terwijl op de achtergrond gekerm van zijn slachtoffers klonk.

De maker van het filmpje, Mahdi al-Wazni, herinnerde zich later zijn ontmoeting met de schutter: ‘Hij kwam erg gewelddadig en boos over. Hij praatte tegen mij, en zei, terwijl ik hem filmde, dat het (geweer) niet echt was. Hij leek trots op wat hij aan het doen was’, vertelde hij in Deense media.

Schuilen in een toilet

De ernst van de schietpartij drong niet meteen door tot de bezoekers van het winkelcentrum. De BBC interviewde een van de bezoekers, Maximilian von Renteln: ‘Zoiets verwacht je niet in Denemarken. Maar toen begonnen mensen naar buiten te rennen, schreeuwend, huilend, en toen drong tot me door dat er iets ernstigs aan de hand moest zijn.’

Deense media citeerden ‘Isabella’, die was weggerend en zich had verstopt in een toilet: ‘Daar zaten we dicht op elkaar, in die kleine wc, met elf mensen of zo. Het was erg warm en we waren echt bang. Het was een verschrikkelijke ervaring.’

Denemarken had net de eerste drie etappes van de Tour de France in eigen land achter de rug, en winkelcentrum Field’s was vol. Onder de bezoekers waren behalve wielerliefhebbers ook veel jonge mensen die de tijd doodden tot zij ’s avonds naar een concert van Britse zanger Harry Styles zouden gaan. Die zou optreden in de Royal Arena, aan de overkant van de snelweg. Styles heeft zijn concert na de schietpartij afgezegd. Hij maakte zijn beslissing bekend op Twitter: ‘Ik ben diepbedroefd, met de inwoners van Kopenhagen... Het spijt me dat we niet bij elkaar kunnen zijn.’

Deense premier: ‘Een wrede aanval’

De organisatoren van de Tour de France – waarvan de eerste drie etappes in Denemarken plaatsvonden – zetten eveneens een bericht op het internet waarin zij zeiden ‘extreem geschokt en bedroefd’ te zijn over wat zich in Kopenhagen heeft afgespeeld.

De Deense premier Mette Frederiksen sprak van een ‘wrede aanval’, die niet alleen mensenlevens had gekost, maar ook het gevoel van veiligheid in het land had kapotgemaakt. ‘Onze mooie, doorgaans zo veilige, hoofdstad is in een fractie van een seconde veranderd. We zijn allemaal wreed weggerukt uit de mooie zomer die net was begonnen. Het is onbegrijpelijk, hartverscheurend, zinloos.’

Denemarken heeft zelden of nooit te maken met geweldsmisdrijven van dit kaliber, mede dankzij uiterst strenge wapenwetgeving. Noorwegen is nog geen twee weken geleden opgeschrikt door een soortgelijke schietpartij: een man was in een homobar in Oslo in het wilde weg om zich heen gaan schieten. Daarbij vielen twee doden en raakten 21 mensen gewond. Ook Oslo stond tot die actie alom bekend als een veilige, vriendelijke stad.