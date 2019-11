Verdachte Bekir E.: ‘Hümeyra werd gebruikt om mij achter slot en grendel te krijgen’

De verdachte van de moord op scholiere Hümeyra zocht tijdens de rechtbankzitting donderdag vooral excuses buiten zichzelf: hij was onder invloed van drank en drugs en wilde haar niet doden. Zijn ex-vriendin had haar gebruikt, ‘ze reden vaak langs mijn huis, elke dag, om mij te pesten’.

Urenlang is Bekir E. (32) onverstoorbaar als hij in de rechtbank vragen beantwoordt over hoe hij op 18 december 2018 de 16-jarige Hümeyra heeft doodgeschoten op haar school in Rotterdam. Hij buigt alleen snotterend het hoofd tijdens de slachtofferverklaringen van Hümeyra’s moeder, vader en zus.

Haar moeder hoopt ‘dat hij wordt veroordeeld tot de zwaarste straf en dat hij nooit meer vrijkomt uit dat gat, zodat andere Hümeyra’s niet hoeven te sterven, dat andere moeders niet hoeven te huilen en verdriet hoeven te hebben.’

Bekir E., gemillimeterd haar, kalend, mollig, getatoeëerde handen, schoot zijn ex-vriendin Hümeyra dood terwijl ze voor hem vluchtte en struikelde in de fietsenstalling. Ze draaide haar hoofd om toen Bekir boven haar stond en keek hem aan. Hij schoot op haar hoofd en liep weg.

Toen pas besefte hij wat er was gebeurd. ‘Ik wilde haar helpen, maar zag iets waar ik het niet over wil hebben. Toen ik het bloed zag stromen, werd ik een beetje bang.’

Rechter: ‘U belde zelf 112.’

Bekir: ‘Klopt.’

Rechter: ‘U zei tegen de politie: ‘Ze heeft me ernstig in verlegenheid gebracht. Ze zei dat ze ouder was dan 18, maar ze was 16. Ik heb met rechts geschoten, ze moest niet fucken met mij’.’

Bekir: ‘De agenten liegen.’

Rechter: ‘Waarom zouden ze?’

Bekir: ‘Ze hebben hun vooroordelen klaar. Ik heb alleen gevraagd of ze dood was.’

Drank en drugs brachten hem tot zijn daad, zegt hij donderdag. Verklaringen dat hij haar wilde ontvoeren, doet hij nu af als ‘loze dronkenmangesprekken’. Hij wijt de situatie aan jarenlange complotten tegen hem. Hümeyra zou door een eerdere ex-vriendin van hem zijn ‘gebruikt’, aldus Bekir. ‘Ze reden vaak langs mijn huis, elke dag, om mij te pesten. Hümeyra werd gebruikt om mij achter slot en grendel te krijgen voor onder andere gijzeling, verkrachting, ontvoering en gedwongen relatie.’

Doodsbang

Uit aangiftes van Hümeyra en uit getuigenissen van familie en vrienden bleek echter dat het meisje, dat een relatie met hem had verbroken, doodsbang voor hem was. Hij belde via anonieme nummers en hij zou 39 social media-accounts hebben aangemaakt om contact te zoeken.

Stille tocht om aandacht te vragen voor geweld tegen vrouwen, december 2019, na de moord van Hümeyra en nog twee vrouwen in Rotterdam. Beeld ANP

Hüymera deed aangifte vanwege stalking, bedreiging en mishandeling, maar de alarmbellen gingen niet af bij politie, justitie en reclassering. De instanties stapelden fout op fout, concludeerde de Inspectie Justitie en Veiligheid in oktober. Afgelopen dinsdag maakte de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb excuses aan de nabestaanden. ‘Ik zeg bij dezen sorry. Dat doe ik niet graag, maar ik doe het uit overtuiging. Omdat een mensenleven heen is gegaan dat misschien te redden was, als het systeem waar ik mij verantwoordelijk voor voel, beter zou hebben gehandeld.’

Op 18 december beraamde Bekir een inbraak in een opslagplaats van een coffeeshop. Hij had cocaïne gebruikt, geblowd en gedronken – ondanks een alcohol- en drugsverbod. Toen hij langs het schoolplein reed, zag hij Hümeyra. ‘Ik zat met heel veel vragen die ik haar wilde stellen: klopt het dat mijn ex bij jou de touwtjes in handen heeft? Niemand geloofde mij, maar volgens mijn bronnen was ze 24 uur met Hümeyra.’

Zeven schoten

Ze zag hem uitstappen en vluchtte direct de school in, richting fietsenkelder. Bekir had een wapen in zijn broekzak. Getuigen zagen dat hij ernaar greep, maar volgens Bekir ging het anders. ‘Ik wist niet dat ik het pistool in mijn broekzak had. Na tien meter zakte het door mijn broekspijp. Daarom was ik minder snel en kon ik mijn vraag niet stellen.’ In plaats daarvan schoot hij zeker zeven keer.

Scholieren zien kort voor het fatale moment de angst op Hümeyra’s gezicht. ‘Ze had me niet verwacht bij de school, ze was bang voor mij’, erkent Bekir. ‘Tussen mei en augustus heb ik haar bedreigd met de dood. Maar dat waren loze dreigementen. Straattaal, om haar bang te maken.’

Rechter: ‘U had ook een relatie met Hümeyra. Ze maakte het in mei 2018 uit toen ze bij een politiecontrole merkte dat u veel ouder was. Daarna heeft zij aangifte gedaan omdat u zou hebben geslagen.’

Bekir: ‘Zij benaderde mij omdat ze lastig werd gevallen door een paar Marokkaanse jongens op straat. Ik heb het voor haar een beetje opgelost.’

Rechter: ‘Ze deed op 11 december opnieuw aangifte tegen u. U stuurde haar twee foto’s van wapens. U had een contactverbod. Hoe haalt u het in uw hoofd om dit te doen?’

De verdachte antwoordt telkens toonloos – volgens onderzoekers van het Pieter Baan Centrum zijn Bekirs emoties vlak – hij toont geen angst, spanning, of somberheid. Hij zou weinig zelfinzicht hebben, kan zich moeilijk verplaatsen in anderen, zijn geweten is ‘ernstig gestoord’, hij is overmatig impulsief en agressief.

Onzin, aldus Bekir: ‘Alle rechters, gedragsdeskundigen en psychologen hebben zich nooit in mij verdiept’ (hij heeft sinds 2009 een strafblad van 15 pagina’s opgebouwd).

Vrijdag volgt de strafeis van het Openbaar Ministerie.

Partnerdoding In Nederland worden zo’n dertig vrouwen per jaar vermoord door partners of exen. Volgens de zogeheten ‘Istanbul’-conventie van de Raad van Europa hebben alle burgers recht op bescherming bij huiselijk geweld. Een zware opgave voor de politie: alleen al in de regio Rotterdam zijn volgens het CBS in 2018 1.830 gevallen van bedreiging en stalking geregistreerd. Stalking en partnerdoding wordt nog steeds beschouwd als een privézaak, of iets van bepaalde milieus. (Ex-)-partnerdoding wordt ook al snel en vaak ten onrechte geassocieerd met eerwraak, terwijl het in meerderheid om autochtone Nederlanders gaat.