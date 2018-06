Verdachte bekent doodschieten broer kroongetuige Nabil B.

De 40-jarige verdachte van de moord op de broer van kroongetuige Nabil B. heeft bekend dat hij hem heeft doodgeschoten. Hij heeft dit in een schriftelijke verklaring en in een politieverhoor erkend. De man wilde volgens justitie geen namen geven van andere betrokkenen bij de moord.

Politie doet sporenonderzoek nabij de vluchtauto die werd gebruikt bij de moord op Redouan B., de broer van kroongetuige Nabil B. Foto Guus Dubbelman/de Volkskrant

De man uit Hilversum werd twee dagen na de liquidatie opgepakt. Volgens Het Parool gaat het om de op Curaçao geboren Shurandy S., ook wel bekend als Andy.

Eind maart werd de broer van kroongetuige Nabil B., Redouan B., geliquideerd in zijn eigen bedrijf in Amsterdam-Noord. Redouan B. (41) was directeur van een beletteringsbedrijf en dacht die ochtend een sollicitatiegesprek te voeren. Toen de ‘sollicitant’ eenmaal binnen was, werden vele kogels op B. afgevuurd. Op bewakingscamera’s in het bedrijf was de schutter volgens de politie goed te zien. Ook werd zijn dna aangetroffen in een vluchtauto.

Kort na de moord werd ook een 34-jarige man uit Den Haag aangehouden. Hij wordt vervolgd voor wapenbezit, maar niet voor medeplichtigheid aan de moord.

Wroeging

Het is de eerste keer in Nederland dat een familielid van een kroongetuige is doodgeschoten. Vlak voor de moord was bekend geworden dat Nabil B. kroongetuige zou zijn in de zaak tegen de zogeheten Mocro-maffia. Hij was zelf betrokken geweest bij een liquidatie, maar had wroeging gekregen. Zo zei hij te zijn geschrokken van een ‘vergismoord’ waarbij de verkeerde werd geliquideerd. Nabil B. legde verschillende, belastende verklaringen af. Volgens het OM vormden zijn verklaringen een doorbraak in de zaak.

Tijdens de eerste pro-formazitting over de Mocro-war bleek echter dat Nabil B. inmiddels overweegt zich terug te trekken. B., die via een videoverbinding vermomd en geschminkt naar de zitting keek, vreest voor zijn eigen leven en voor dat van zijn familie. Volgens zijn advocaat is de beveiliging van zijn familie nu nog steeds niet goed geregeld.

In de drugsoorlog, waarbij soms wild in het rond wordt geschoten, zijn al meer dan dertig mannen gedood.