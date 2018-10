Verdachte aangehouden voor wilde schietpartij in buurtcentrum Amsterdam

De politie heeft woensdag een 25-jarige verdachte aangehouden voor de wilde schietpartij in een buurtcentrum in de Amsterdamse wijk Wittenburg. Daarbij werd in januari de 17-jarige stagiair Mohamed Bouchikhi doodgeschoten en raakten twee anderen gewond. De recherche vermoedt dat de gearresteerde man één van de twee schutters is.

Stille tocht ter nagedachtenis aan de doodgeschoten 17-jarige Mohammed Bouchikhi. Foto ANP

De man zat al vast op verdenking van betrokkenheid bij een ander schietincident. Volgens de politie heeft hij een week eerder in januari ook iemand neergeschoten in Amsterdam-Zuidoost. Het slachtoffer overleefde die aanslag.

Mohammed Bouchikhi werd in januari per ongeluk doodgeschoten in het buurthuis waar hij stage liep. De schutters hadden het waarschijnlijk voorzien op een ander slachtoffer, de 19-jarige Gianni L. Hij raakte gewond. Een 20-jarige stagiaire raakte gewond aan haar benen.

De twee schutters drongen in zwarte kleding en met bedekte gezichten het buurthuis binnen, waar net een kookcursus aan de gang was, en begonnen in het rond te schieten. De wilde schietpartij in het buurthuis, waar ook veel kinderen aanwezig waren, veroorzaakte grote onrust en commotie in en buiten de Amsterdamse wijk Wittenburg.

Volgens de politie, die verder geen mededelingen wil doen, is het onderzoek naar de zaak in volle gang. De tweede schutter wordt nog gezocht. ‘Informatie over mogelijke betrokkenen blijft zeer welkom’, aldus de politie. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van 25 duizend euro uitgeloofd voor de gouden tip in deze zaak.

Volgens Het Parool is de aangehouden schutter een 25-jarige man met de bijnaam ‘Millie’ die in Amsterdam-Zuidoost berucht is om zijn onberekenbare gedrag. Hij zat al in de cel voor het met een automatisch wapen neerschieten van een 42-jarige man in Amsterdam-Zuidoost, die acht schotwonden in buik, arm en been kreeg. Hij zou begin februari zijn aangehouden voor nog een andere schietpartij in Amsterdam-Zuidoost, waarbij hij met een automatisch wapen op de ex-vriend van zijn vriendin schoot. Daarbij raakte niemand gewond.