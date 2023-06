Verdacht van zware mishandeling en invoer van cocaïne: maandag staat oud-Ajacied Quincy Promes terecht in twee strafzaken

Quincy Promes voetbalt sinds 2021 bij Spartak Moskou. Hij vertrok onder meer naar Rusland naar aanleiding van de rechtszaak rondom een steekpartij waarbij hij een neef in zijn knie zou hebben gestoken. Beeld ANP / SIPA USA

Waarover gaat de zaak rondom de steekpartij?

De eerste zaak, die ook het verst is gevorderd, betreft een steekpartij. Op een familiefeest in Abcoude, in juli 2020, zou Promes een neef met een mes in zijn knie hebben gestoken. De schade was aanzienlijk: er werd een belangrijke pees beschadigd waardoor de neef zijn linkerbeen lange tijd niet goed kon gebruiken. Bovendien zegt hij een posttraumatische stress-stoornis te hebben opgelopen.

Aan de steekpartij zou een lange ruzie zijn voorafgegaan. De neef heeft een tante van Promes bestolen, zei de voetballer in een getapt telefoongesprek. Hij wilde haar eer herstellen. In de getapte gesprekken zei Promes ook dat hij zijn neef eigenlijk had willen doden, maar dat dat niet lukte omdat zijn vader tussenbeide kwam.

Na een verzoek van de advocaat van het slachtoffer werd de aanklacht daarom versterkt tot poging tot moord, maar later weer afgezwakt tot zware mishandeling, omdat het OM te weinig bewijs zag voor een moordpoging. Promes’ advocaat deed de uitspraken, die in de nacht na de steekpartij plaatsvonden, af als dronken grootspraak. Het OM heeft in maart twee jaar cel tegen Promes geëist.

Waarvan wordt Promes nog meer verdacht?

Dat Promes’ naam voorkwam in onderzoeken naar drugssmokkel, meldden meerdere media al eerder. Er gingen verhalen rond dat Promes en zijn familie hadden geïnvesteerd in duizenden kilo’s cocaïne die waren onderschept in Antwerpen, en over een ripdeal. Promes heeft betrokkenheid daarbij altijd ontkend.

Waar het OM hem nu concreet van verdenkt is de invoer van ruim 1.300 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in januari 2020, zo bleek vorige week. In die zaak is eind april een medeverdachte aangehouden uit Purmerend. Meer details over deze strafzaak zijn nu nog niet bekend. Maandagmiddag is een eerste regiezitting waar mogelijk meer duidelijk wordt over de precieze verdenking.

Wat hebben de zaken met elkaar te maken?

Inhoudelijk staan de zaken zeer waarschijnlijk volledig los van elkaar, maar het is wel mogelijk dat de ene zaak heeft geleid tot bewijs in de andere zaak. Een deel van het bewijs in de strafzaak over de steekpartij komt voort uit getapte telefoongesprekken. Die taps dateren van vlak na de steekpartij. Die steekpartij kan niet de aanleiding zijn geweest voor de taps, ook omdat het delict niet ernstig genoeg is om een tap te rechtvaardigen.

De reden achter de taps was waarschijnlijk dat het OM Promes al langer in het vizier had vanwege betrokkenheid bij drugshandel. De eenheid die de tap organiseerde houdt zich vooral bezig met inlichtingen over georganiseerde misdaad. Het bewijs in de zaak van de steekpartij was dan dus bijvangst van het onderzoek in de drugszaak.

Dat is ook de reden dat Promes’ verdediging twijfelt aan de rechtmatigheid van het bewijs voor zijn rol in de steekpartij. In dat dossier is alleen de toestemming toegevoegd dat het OM Promes mocht tappen, maar niet het inhoudelijke verzoek waarom het OM de tap wilde.

Daarom verzocht de advocaat van Promes in maart, nadat het OM zijn straf had geëist, om het onderzoek te heropenen. De rechtbank ging daarin mee en stelde de uitspraak uit tot er meer antwoorden waren van het OM. Die volgen waarschijnlijk maandagmiddag.

Welke gevolgen hebben de zaken vooralsnog voor Promes?

Promes, die bij Spartak Moskou speelt, is nooit aanwezig geweest bij de inhoudelijke behandeling van de steekpartij. Zijn advocaat zei dat hij vreesde te worden opgepakt in het kader van het onderzoek naar drugs. Daarmee zou hij z’n contractuele verplichtingen in Rusland niet meer kunnen nakomen en kunnen worden ontslagen.

De voetballer vertrok in 2021 naar Moskou, onder meer vanwege de rechtszaak rond de steekpartij. De transfer had heel wat voeten in de aarde omdat beide clubs de financiële gevolgen vreesden als Promes na een veroordeling niet meer zou kunnen spelen.

Spartak zou graag zien dat Promes een Russisch paspoort krijgt, al werd in januari een eerste aanvraag daartoe afgewezen. Volgens Promes kwam de aanvraag niet van hem. Een Russisch paspoort zou betekenen dat hij zijn Nederlandse paspoort kwijtraakt en dat zegt Promes niet te willen.

Verder lijken ze zich in Rusland weinig aan te trekken van de zaken tegen Promes. Promes staat dit seizoen tweede op de topscorerslijst en werd in december uitgeroepen tot voetballer van het jaar in Rusland.