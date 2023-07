‘Verdacht poeder’ in Witte Huis blijkt cocaïne

De Amerikaanse president Joe Biden kijkt samen met zijn familie naar het vuurwerk ter ere van Onafhankelijkheidsdag op 4 juli. Beeld AFP

Agenten stuitten op het poeder tijdens een routine controle in de West Wing van het Witte Huis. De vondst werd gedaan in een ruimte die ook toegankelijk is voor het publiek, niet in een specifiek kantoor, zo luidde de verklaring tegenover persbureau AP. Dagelijks lopen honderden medewerkers en bezoekers door het Witte Huis. Door de verdachte vondst werd de vleugel kort ontruimd. De brandweer meldde al gauw dat het poeder geen gevaar vormde.

Uit een eerste, snelle test blijkt dat de substantie cocaïne is, zo deden twee medewerkers van de veiligheidsdienst dinsdag uit de doeken. Zij wilden enkel met AP spreken als zij anoniem konden blijven, omdat ze officieel niets mogen melden over een lopend onderzoek.

Geel balkje

Ook The Washington Post bevestigt dat het om cocaïne gaat. Op de openbare website openmhz.com, waar mensen kunnen luisteren naar communicatie van brandweer en politie, vond de Amerikaanse krant een bericht van een brandweerman uit Washington. ‘We hebben een geel balkje dat duidt op cocaïne hydrochloride’, zo luidde de boodschap zondagavond om 21.49 uur. Een van de agenten betrokken bij het onderzoek bevestigde dat die boodschap ging over het Witte Huis.

De Amerikaanse president Joe Biden was zondag ten tijde van de vondst niet thuis. Hij was met zijn familie in het presidentiële buitenverblijf Camp David in de staat Maryland en keerde dinsdagochtend pas terug naar Washington. De president moest op 4 juli weer in de Amerikaanse hoofdstad zijn voor een herdenking op Independence Day.

Er wordt nog onderzocht hoe het poeder in het Witte Huis belandde, aldus een woordvoerder van de veiligheidsdienst. Hij wilde niet bevestigen of het goedje inderdaad cocaïne betrof en zei ook niets over hoe het poeder was verpakt. Volgens een van de anonieme agenten ging het om een kleine hoeveelheid. Het poeder is naar het lab gestuurd voor verder onderzoek.