Verdacht pakketje bij provinciehuis Flevoland, mogelijk verband met protest Oostvaardersplassen

De omgeving van het provinciehuis van Flevoland is maandagochtend enkele uren afgezet. Bij de ingang van het gebouw in Lelystad werd een verdacht pakketje gevonden. Dat bleek bij nadere inspectie niet schadelijk. Provincie en politie vermoeden een verband met het besluit dieren af te schieten in de Oostvaardersplassen.

De chaos was maandagmorgen aanvankelijk groot. Het provinciehuis staat aan een drukke doorgaande weg in het centrum van Lelystad. Na de melding van een voorbijganger, even na 5 uur ‘s ochtends, werd de omgeving afgezet. Twee perrons op het station werden afgesloten. Ook bussen reden tijdelijk niet. Rond 8.30 uur werd de omgeving weer vrijgegeven.

Onderzoek van de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) wees uit dat het pakketje geen bom was. Volgens een woordvoerder van de provincie is er ‘een redelijk vermoeden’ dat er een verband is met het protest tegen het afschieten van dieren in de Oostvaardersplassen. Aan het provinciehuis hingen spandoeken met teksten die daarnaar verwezen. ‘Maar op het verdachte pakketje stond geen afzender.’ De politie doet nader onderzoek.

Dit voorjaar waren er hevige protesten omdat Staatsbosbeheer weigerde dieren in de Oostvaardersplassen bij te voeren. Boswachters werden bedreigd. Om onheil af te wenden, ging Staatsbosbeheer toch overstag en voorzag de dieren van hooi.

Dieptepunt in discussie

Het idee was ooit de natuur zijn gang te laten gaan in de Oostvaardersplassen. In het afgesloten kunstmatige natuurgebied is door overmatige begrazing echter te weinig voedsel. Een commissie onder leiding van Pieter van Geel adviseerde in april dat de populatie grote grazers in de Oostvaardersplassen middels afschot aanzienlijk moet worden teruggebracht om massale hongerdood tegen te gaan. Provinciale Staten in Flevoland stemde in met dat voorstel, tot grote onvrede van tegenstanders.

Commissaris van de koning Leen Verbeek sprak maandagochtend in een persconferentie van een dieptepunt in de Oostvaardersplassendiscussie. Wel benadrukte hij dat niet alle tegenstanders over één kam moeten worden geschoren. De provincie gaat de plannen om de populatie terug te brengen niet aanpassen, zei hij.

‘De democratie heeft gewerkt, een meerderheid in Provinciale Staten heeft besloten’, aldus een woordvoerder. ‘In dit dossier gaan we nooit iedereen tevreden stellen. Voor elke oplossing is een tegenwerping.’ Bedreigingen aan het adres van bestuurders of politici zijn niet geuit.

Met het afschieten van zeker duizend edelherten is de provincie nog niet begonnen. ‘We willen geen onomkeerbare beslissingen nemen zolang de zaak onder de rechter is’, aldus de woordvoerder. De Faunabescherming wil het afschieten tegenhouden. Daarover buigt de rechtbank zich op 5 november.