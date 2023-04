Verbouwing Binnenhof vertraagd en duurder en dan is Johan van Oldenbarnevelt nog niet eens gevonden

Hugo de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, verzorgt een rondleiding op het Binnenhof. Beeld David van Dam

Waar in betere tijden dagjesmensen bij elkaar klitten om de historische omgeving te bewonderen en ijscoman Moes goede zaken doet, ligt nu een grote zandvlakte. Het Binnenhof in Den Haag is al ruim een jaar afgesloten voor bezoekers, maar maandagmiddag mogen verslaggevers en cameraploegen er in strakke regie van het Rijksvastgoedbedrijf even rondkijken.

Helmen op, werkschoenen en witte hesjes aan, om meteen de mededeling te krijgen waarvan iedereen wist dat ze onvermijdelijk was. De renovatie van het Binnenhof gaat langer duren. De prognose dat het parlement na het kerstreces van 2026 weer op de vertrouwde plek zou gaan vergaderen, kan de prullenbak in. Het wordt twee jaar later, en zelfs dat is niet zeker.

In een nieuwe voortgangsrapportage van de bouwmeesters staat het zo: ‘In de huidige context zijn er te veel onzekerheden om nu een definitieve datum vast te stellen.’ Van de beloofde vijfenhalf jaar voor herstel van het eeuwenoude en brandgevaarlijke complex komt niets terecht, van de indertijd geschatte kosten van 475 miljoen euro ook niet. Die waren tussentijds al verhoogd en zijn inmiddels, inclusief de kosten voor vervangende behuizingen, opgelopen tot bijna 750 miljoen euro. Wat zeker nog geen eindbedrag is.

Opperhof

Projectleider Paul Janssen laat in de geheel ontmantelde zaal van de Eerste Kamer aan de hand van een animatie zien wat een van de verklaringen voor de vertraging is. Onder het Binnenhofplein, de zogenoemde Opperhof die nu de zandvlakte is, komt een immense bak te liggen waarin de technische hoofdinfrastructuur van alle gebouwen wordt ondergebracht. De ruimte reikt aan vier zijden tot de gevels, wat versterking van de funderingen noodzakelijk maakt.

In de oorspronkelijke plannen zou alle techniek (energie, elektriciteit, digitale voorzieningen) onder het Plein worden aangebracht. Maar volgens een bijgestelde veiligheidsanalyse is dat in deze tijd te riskant. Binnen de muren van het complex kunnen kwaadwillenden zich moeilijker toegang verschaffen tot de machinekamer van het politieke bedrijf. Dat heeft wel een logistieke consequentie: de overtollige grond moet via de smalle Stadhouderspoort naar buiten en op de Hofplaats geschikt worden gemaakt voor afvoer uit de stad.

Juist die Hofplaats krijgt ook een nieuwe bestemming. Op deze plek, waar het nu verwijderde monument ‘de grondwetbank’ stond, komt de publieksingang van de Tweede Kamer. Ook vanwege veiligheidseisen moet die entree, met scanstraten als op Schiphol, juist wél buiten het complex liggen. Wederom ondergronds, met een nog te bouwen ingangspaviljoen boven het maaiveld. De te verwachten bezoekersaantallen zijn bijgesteld van 300 naar 500 duizend per jaar.

Spanning

Minister Hugo de Jonge (CDA), verantwoordelijk voor het Rijksvastgoedbedrijf, noemt de bak onder de Opperhof ‘een halve Afas Live’ en Janssen spreekt over de nieuwe entree als ‘de tweede halve Afas Live’. Punt is: door de beperkte ruimte in het drukke stadscentrum moet eerst de Opperhof klaar zijn, voordat met de entree kan worden begonnen. ‘We moeten het volgordelijk doen, het kan niet parallel’, zegt hij. De Haagse wethouder Saskia Bruines (D66) schreef in december nog aan de gemeenteraad dat ‘er spanning zit op de geplande einddatum van de renovatie’. De goede verstaander wist toen al genoeg.

Het Binnenhofplein is een zandvlakte. Beeld David van Dam

‘Een fact of life’, noemt De Jonge het uitstel. ‘We moeten niet naïef zijn. Toen de eerste bouwplannen werden gemaakt, was het aantal beveiligde politici beperkt. Dat is nu sterk toegenomen. We hadden ook nog geen bestorming van het Capitool gezien. Nu we van de ontwerpfase naar de uitvoeringsfase gaan en de veiligheidseisen zijn toegenomen, zullen we het ermee moeten doen.’

Aan een eindbedrag wenst hij zich niet te wagen. Want behalve veiligheid zijn er nog drie disclaimers die de kosten kunnen opstuwen: archeologische vondsten, stijgende marktprijzen en duurzaamheidseisen. En daar komt de stikstofproblematiek om de hoek kijken. Hoewel de uitstoot bij de renovatie relatief laag is, ligt natuurgebied Meijendel op slechts drie kilometer afstand.

Vergunning

Zoals bekend is de vrijstelling van een natuurvergunningsplicht vervallen. Zo’n vergunning is inmiddels aangevraagd. Andere vergunningen moeten daarop wachten. Of dat dan voldoende zal zijn, moet blijken. Milieuorganisatie Mobilisation for the Environment (MOB) noemde de renovatie eerder al ‘illegaal’. Als de provincie Zuid-Holland haar fiat geeft aan voortgang van de werkzaamheden, zal MOB mogelijk naar de rechter stappen.

Al met al blijft het historisch hart van Den Haag nog jaren een bouwplaats. In een hoek van de Hofvijver zijn bouwketen voorzien. Op het Plein komen torenkranen. De drie meter hoge schutting die het Binnenhof nu al aan het zicht ontneemt, krijgt later dit jaar een verlenging op de Lange Poten. Voetgangers houden nog een breedte van vijf meter over om de aldaar gelegen winkels te bereiken.

En dan is Johan van Oldenbarnevelt nog niet eens gevonden. De legendarische staatsman (1547-1619) werd voor de Ridderzaal onthoofd en ligt volgens de overlevering begraven op het Binnenhof. De Jonge: ‘Er wordt niet actief meer naar hem gezocht, maar je weet nooit of we hem nog tegenkomen bij het verwijderen van al het zand.’