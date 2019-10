Verbouwing Binnenhof mogelijk een jaar vertraagd

Wat we eerder schreven over de renovatie van het Binnenhof

Een afkoopsom van 2,7 miljoen euro betaalt het Rijksvastgoedbedrijf aan de weggestuurde toparchitect Ellen van Loon. Zij vertrekt omdat de Tweede Kamer geen vertrouwen meer heeft in haar ideeën.

In interviews haalt de architect uit naar Tweede Kamerleden die haar anoniem beschuldigden van megalomanie en haar verbouwingsplannen besmeurden. Wat ging er fout bij de verbouwingssoap Binnenhof: was het de megalomane architect of de doodsbenauwde Kamer?