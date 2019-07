Verbod op vissen met stroomstootjes splijt vissersgemeenschappen van Vlissingen tot Texel

Door het gefaseerd beëindigen van de ontheffingen die de afgelopen jaren zijn afgegeven, is wrevel ontstaan tussen zij die nog even door mogen met de lucratieve pulskor en zij die zijn teruggeworpen op de brandstofslurpende boomkor.

Dit zeggen vertegenwoordigers van vissersmannen uit Urk, Vlissingen, Stellendam en Texel tegen de Volkskrant. Als enige in Europa investeerden Nederlandse vissers afgelopen jaren fors in de innovatieve pulstechniek, die hen ook veel opleverde door een halvering van de brandstofkosten. Na een vergeefse lobby van de Nederlandse regering en een succesvolle strijd van met name Franse tegenstanders, werd eerder dit jaar in Europa definitief besloten de methode – ondanks de milieuvoordelen – te verbieden.

Landbouwminister Carola Schouten wist het verbod nog wel te rekken om vissers de tijd te geven voor het aanpassen van hun schepen. Maar kriskras door de vissersplaatsen kreeg een groep tot afgelopen juni, een tot het einde van dit jaar en de laatste tot medio 2021. ‘Daarmee heeft de sector een gifpil gekregen’, zegt Pim Visser van VisNed. ‘Het zorgt voor verdeeldheid in de sector; tussen de haves en have nots.’

Albert Hartman van de Visserijcoöperatie Urk heeft bij een paar van hun vergaderingen de spanning al hoog zien oplopen. Anton Dekker van Coöperatie Westvoorn in Vlissingen en Stellendam voelt ook hoe wrang het is voor vissers die terug moeten naar een techniek waar ze veel minder mee verdienen. Op Texel ziet Maarten Drijver waar de gefaseerde aftocht op uitdraait. ‘De vissers die eerder moeten stoppen willen niet meer meewerken aan onderzoeken naar bijvoorbeeld duurzame keurmerken of camera’s aan boord voor de aanlandplicht’, zegt hij. ‘Die zeggen: barst maar met het zooitje, ga maar naar de pulsers, die verdienen nog wat.’

Het verschil in inkomen laat zich ook voelen onder de medewerkers aan boord, steeds vaker Polen en Filipijnen. Die krijgen grofweg een kwart minder op een schip met een boomkor dan een met een pulskor. Volgens de heren is het wachten tot de bemanning wegloopt. ‘Die schepen liggen toch naast elkaar en iedereen praat onderling’, zegt Hartman uit Urk.

Duivels dilemma

Hartman had dan ook liever gezien dat Schouten alle 84 ontheffingen op hetzelfde moment had laten aflopen. Een woordvoerder van de minister laat weten dat het geen optie was iedereen op een later moment tegelijk te laten stoppen, omdat met de huidige planning de Europese afspraken al worden opgerekt. ‘En allemaal eerder stoppen, hoe denk je dan dat de vissersmannen met een ontheffing tot een latere datum dán hadden gereageerd?

Een duivels dilemma, valt Visser van VisNed de minister bij. ‘Hier kun je geen goede keuze in maken.’ Behalve dan iedereen door laten gaan, zeggen ze allemaal, maar dat was na het doodvonnis uit Brussel niet meer mogelijk. Drijver van Texel had desondanks gehoopt dat de minister recalcitrant de grenzen nog wat verder had opgeschoven. ‘Maar Nederland doet dat niet in Europa’, zegt hij. ‘Terwijl ik zo een lijstje kan geven van wat andere landen allemaal doen wat niet mag.’