‘Verbod op gokreclames kan niet op stel en sprong’, zegt minister tegen ongeduldige Kamer

Reclamezuil bij Schiphol. Exploitant Ocean Outdoor hanteert een zelf opgelegd maximum: 20 procent van de reclames mag voor gokken zijn. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming, D66) wil de aangenomen Kamermotie die aandringt op een snel verbod van ongerichte reclames voor onlinegokken ‘naar de geest’ uitvoeren. De bewindsman wil zich daarvoor ‘maximaal inspannen’, maar heeft meer tijd nodig om de juridische implicaties te onderzoeken.

Een uiterst kritische Tweede Kamer riep Weerwind donderdag op het matje voor het niet uitvoeren van de motie waarmee half december tien partijen instemden, waaronder de regeringspartijen CDA en ChristenUnie. In de laatste dagen van zijn ministerschap liet Weerwinds voorganger Sander Dekker (VVD) weten dat hij het ‘te vroeg’ vond voor een verbod op de radio- en televisiereclames, die in de ogen van een Kamermeerderheid ‘irritant en misleidend’ zijn. Dekker deed een beroep op zelfregulering door de sector.

Door middel van een interpellatiedebat, een parlementair middel waarmee een bewindspersoon voor een specifiek punt naar de Kamer kan worden geroepen, wilde SP-Kamerlid en initiatiefnemer Michiel van Nispen van Weerwind horen ‘niet of, maar per wanneer het gevraagde verbod er komt’. De weigering een motie uit te voeren noemde hij ‘principieel verkeerd’ en het aanzetten tot meer gokken vond hij ‘niet wenselijk’. Van Nispen: ‘Wij willen geen Las Vegas aan de Noordzee.’

Aantal gokreclames explosief toegenomen

Sinds 1 oktober is onlinegokken in Nederland legaal. Inmiddels twaalf bedrijven hebben een vergunning gekregen om risicovolle gokspellen aan te bieden, waaronder de Nederlandse staatsdeelnemingen Holland Casino en Toto. Zij mogen ook adverteren, zij het niet met rolmodellen jonger dan 25 jaar, niet voor 9 uur ’s avonds en niet specifiek gericht op kwetsbare groepen. De Kansspelautoriteit houdt toezicht op deze markt.

Maar sinds oktober is het aantal gokreclames explosief toegenomen. ‘Je wordt kotsmisselijk van al die spotjes op tv’, verwoordde PvdA-Kamerlid Henk Nijboer het gevoel van velen. Hij wees erop dat de zelfbeschermingsmechanismen die je op die sites kunt instellen, die langdurig gebruik moeten voorkomen, niet werken. ‘We zien toch dat het misgaat? Laten we dan niet allerlei onderzoeken afwachten.’

ChristenUnie-Kamerlid Don Ceder telde in december 11.237 gokreclames op televisie, van Koning Toto tot Ellie Lust (voor Holland Casino), en daar komen vanaf 1 april nog nieuwe aanbieders bij. ‘Ik hoor de minister zeggen dat hij de juridische implicaties moet onderzoeken, maar een reclameverbod is met een kleine wetswijziging te regelen’, aldus Ceder.

Daar dacht Weerwind anders over. ‘Wetswijzigingen nemen in Nederland twee jaar in beslag. Als ik heel veel druk zet, kan het misschien in een jaar. Maar meer dan toezeggen dat ik mij tot het uiterste zal stretchen, kan ik niet doen.’ De minister wees erop dat de branche zelf al het aantal spots binnen een reclameblok heeft teruggebracht van drie naar één.

Bovendien is volgens Weerwind een zekere mate van reclame nodig om spelers ‘te gidsen naar legaal online-aanbod’. Hij verwees daarbij naar de doelstellingen van de vorig jaar april van kracht geworden Wet kansspelen op afstand: verslaving voorkomen, consumenten beschermen en witwasfraude tegengaan. ‘Een verbod kan niet op stel en sprong, maar alleen stap voor stap.’

‘Onnodige complicaties’

Van Nispen vond dat de minister ‘onnodige complicaties’ voorzag. ‘Om je naar een legaal platform te leiden, is niet deze stortvloed aan reclames nodig.’ Omdat hij het verbod voor 1 april geregeld wil zien, diende hij opnieuw een motie in, gesteund door dezelfde Kamermeerderheid van tien partijen. ‘Onlinegokken is het nieuwe roken, dat moeten we stoppen.’

VVD en PVV willen meer duidelijkheid over de consequenties van een verbod voor bijvoorbeeld sportclubs die met een gesponsord Toto-logo spelen. Van Nispen zei dat daar later naar gekeken kan worden. SGP-fractieleider Kees van der Staaij viel Van Nispen bij: ‘De G die het verschil maakt tussen SP en SGP is in elk geval niet de G van gokken. Wij steunen deze motie.’