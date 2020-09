Verblijf op ic is verkort van 21 naar 13 dagen, en dat is goed nieuws in de strijd tegen covid-19

Diederik Gommers. Beeld BSR Agency

Coronapatiënten liggen gemiddeld korter op de ic dan aan het begin van de pandemie. Verbleven patiënten in de maanden maart en april gemiddeld bijna 21 dagen op de intensive care, in de maanden juli en augustus lagen ze er nog maar bijna 13 dagen. Dat blijkt uit een rapportage van de stichting NICE, die alle gegevens over ic-opnames registreert.

Het zijn voorlopige data, waarschuwt Diederik Gommers, intensivist in het Erasmus MC en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Van de 125 coronapatiënten die de laatste twee maanden op een ic werden opgenomen, lag eenvijfde daar nog toen de rapportage werd opgesteld, wat betekent dat de gemiddelde ligduur zal oplopen. Toch is het voorzichtig goed nieuws, zegt Gommers: bij een tweede golf kunnen waarschijnlijk meer patiënten worden opgenomen.

Hoe verklaart u die daling?

‘Het kan zijn dat patiënten sneller opknappen doordat we de ziekte nu beter kennen en weten welke medicijnen effectief zijn. We geven bloedverdunners en ontstekingsremmers, die slaan aan. Mogelijk is ook de zorg op de ic’s nu kwalitatief beter. De stress is weg, we doen het weer met ons eigen personeel, er is meer tijd en aandacht voor patiënten. En misschien hebben de patiënten die nu op de ic’s komen minder onderliggende ziektes waardoor ze sneller opknappen. Maar het echte antwoord op die vraag kennen we nog niet, dat moeten we uitzoeken.’

Het virus waart vooral rond onder jongeren, is de ic patiënt van nu misschien ook jonger dus kansrijker?

‘Dat blijkt niet uit de cijfers. De ic’s worden nog steeds vooral bevolkt door oudere patiënten. Het virus piekt onder de twintigers maar die zien we, op een enkeling na, nauwelijks op de ic.’

Kan het ook zijn dat het virus minder krachtig is geworden?

‘Die vraag heb ik maandag nog gesteld aan mijn collega’s in het OMT, maar daar zijn geen aanwijzingen voor.’

De intensive care van het HMC Westeinde ziekenhuis in Den Haag. Beeld ANP

Hoe is de situatie momenteel op uw eigen ic?

‘We hebben nu 48 bedden open en daarvan worden er drie bezet door covid-patiënten. Ik vraag me af of het beleid op de verpleegafdelingen ertoe leidt dat er minder patiënten op de ic terecht komen. Longartsen en internisten geven patiënten daar nu al bloedverdunners en steroïden. Dat voorkomt mogelijk dat ze ernstig ziek worden. Dat kan ik alleen nog niet staven met getallen.’

Patiënten leveren enorm in door een ic-opname. Als ze er minder lang liggen, komen ze er dan ook beter vanaf?

‘Dat zou in theorie zo moeten zijn, maar dat kunnen we nog niet bewijzen. Daarvoor moeten we patiënten gaan volgen en kijken hoe het maanden later met ze gaat.’

Wat betekenen de cijfers voor een eventuele tweede golf?

‘Als patiënten sneller van de ic af kunnen, dan heb je sneller weer een bed vrij, en daarmee gaat je capaciteit omhoog. En net zo belangrijk: dan kunnen we de toestroom straks mogelijk aan met zoveel mogelijk eigen personeel en hoeven we minder verpleegkundigen van andere afdelingen in te schakelen.’

Kunnen de verpleegkundigen een tweede golf aan? Er zijn berichten dat zij overbelast zijn.

‘Dat hangt erg af van het ziekenhuis. In Brabant en Limburg heeft corona de ziekenhuizen overvallen, het personeel daar heeft andere ervaringen dan bij ons. Wij hadden tijd om de ic-capaciteit uit te breiden. Toen we daarmee klaar waren konden we zeggen: stuur de patiënten maar door. We hadden veel meer de regie dan onze collega’s in het zuiden. Daardoor kijken wij terug met een positief gevoel. Bij ons overheerst het gevoel van saamhorigheid.’