Verbijstering en woede na aanslag op presidentskandidaat Bolsonaro. ‘Is hij dood?’

‘Bolsonaro is neergestoken!’ Het nieuws verspreidt zich donderdagmiddag razendsnel door de mensenmassa in het centrum van Juiz de Fora. Er zijn tienduizenden mensen op de been om de extreemrechtse presidentskandidaat Jair Bolsonaro toe te juichen. Maar de politicus heeft nog geen tweehonderd meter afgelegd als hij in zijn buik wordt gestoken. De verbijstering is enorm. ‘Een aanslag? Is hij dood?’

Vlak daarvoor is de sfeer nog uitgelaten in de provinciestad, tweehonderd kilometer ten noorden van Rio de Janeiro. De 63-jarige Jair Bolsonaro wordt op de schouders van zijn fans door de straten gedragen, mensen verdringen zich om een glimp van hun held op te vangen, de telefoon in de aanslag. Honderden aanwezigen filmen hoe een man zich naar voren dringt, en een mes in Bolsonaro’s buik plant. De politicus slaakt een kreet, en valt met een van pijn vertrokken gezicht achterover.

Bolsonaro wordt in allerijl naar het ziekenhuis gebracht, waar hij direct op de operatietafel belandt. Hij is in zijn lever geraakt, zo luiden de eerste berichten, en heeft veel bloed verloren, maar overleeft de aanslag. Wel zal hij zeker tien dagen in het ziekenhuis moeten blijven. Ook de andere kandidaten hebben hun campagne voorlopig stilgelegd. De aanslagpleger is ter plekke gearresteerd. Zijn daad was ‘een bevel van God’, zo verklaart hij tegen de politie.

Oerconservatief

Bolsonaro staat bovenaan in de peilingen voor de verkiezingen op 7 oktober. De oerconservatieve oud-militair belooft de politie de vrije hand te geven bij het aanpakken van misdaad. Doden door politiekogels hoeven wat hem betreft niet onderzocht te worden. ‘Deugdzame burgers’ krijgen bovendien het recht om wapens te dragen op straat, zodat ze zich kunnen beschermen tegen criminelen. Zijn harde taal slaat aan bij het electoraat, dat de buik vol heeft van crimineel geweld.

De oud-militair gaat naar eigen zeggen ook de moraal terugbrengen in het land. Feministen moeten terug hun hok in, Afro-Brazilianen en indianen zijn inmiddels wel genoeg vertroeteld, en er moet direct een einde komen aan ‘het promoten van homoseksualiteit’. Ook mensenrechten vallen in de categorie verwerpelijke linkse hobby’s. Bolsonaro steekt zijn heimwee naar de militaire dictatuur niet onder stoelen of banken.

Braziliaanse vlag

Op de hoek waar de aanslag plaatsvond staat Rodrigo García (29) glazig voor zich uit te kijken. Net als veel andere aanwezigen draagt hij een Braziliaanse vlag om zijn schouders. ‘Dit is waar links toe in staat is’, zegt hij. ‘Ze haten Bolsonaro, en ze weten dat hij de verkiezingen gaat winnen.’ Rodrigo heeft tranen in de ogen, van frustratie, verdriet en woede. ‘Ze noemen hem extreemrechts en radicaal’, zegt hij. ‘Maar wie is hier nu radicaal?’

Even verderop zit Tatiana Pinheiro (32) op de stoep. ‘Ik ben in shock’, zegt ze. ‘Dit is een aanslag op de democratie. Het gaat lang duren voordat we dit te boven komen.’ Naast haar zit haar 45-jarige zus Aita Pinheiros. ‘Hij zal er zeker bovenop komen’, denkt ze. ‘En dan wint hij de verkiezingen. Hij is de enige die dit soort laffe misdaden kan aanpakken.’

Aanhangers van de Braziliaanse presidentskandidaat Jair Bolsonaro houden een wake op de Avenida Paulista, in het centrum van São Paulo. Foto EPA

De sfeer in Brazilië was al giftig, deze aanslag zal de polarisatie en onderlinge haat alleen maar doen toenemen. De populairste politicus van het land, de linkse oud-president Lula, zit in de gevangenis wegens corruptie. Bolsonaro besteedt een groot deel van zijn campagne aan het hekelen van Lula en zijn Arbeiderspartij PT. ‘We gaan het PT-volk met mitrailleurvuur beschieten’, zei hij eerder deze week op een campagnebijeenkomst. ‘Hij maakte maar een grapje’, zei een van zijn persvoorlichters later.

Meer stemmen

‘Ik maak me grote zorgen’, zegt Luzimar Paulo Pereira (45), een antropoloog die les geeft aan de universiteit van Juiz de Fora en vlak na de aanslag in het centrum loopt. ‘Ik vrees voor de gevolgen van deze aanslag, de aanhangers van Bolsonaro gaan zonder twijfel met geweld reageren.’ Pereira is een groot tegenstander van Bolsonaro. ‘Ik vind hem in alle opzichten verwerpelijk. Maar deze daad keur ik uiteraard af. Bovendien zal het hem alleen maar meer stemmen opleveren.’

Bij het ziekenhuis waar Bolsonaro naartoe is gebracht staat aanvankelijk een kleine groep aanhangers, in de loop van de avond worden dat er honderden. Ze zingen uit volle borst het volkslied en andere patriottische liederen, en zwaaien met vlaggen. ‘Als de politie de dader niet had gearresteerd, hadden we hem gelyncht’, zegt Fernando Santos (40), een van de aanwezigen. ‘Dat had ik liever gehad.’ Omstanders knikken. ‘Als ik die man in mijn handen krijg, maak ik hem alsnog kapot.’

Sympathisanten van Bolsonaro verzamelen zich rond het ziekenhuis in Juiz de Fora waar de neergestoken politicus is opgenomen. Foto AP