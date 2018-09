Verbijstering bij het OM: verdachten helikopterontsnapping vrijgelaten

Drie verdachten die vorig jaar betrokken waren bij de verijdelde helikopterontsnapping van een onderwereldkopstuk, zijn donderdag onverwacht vrijgelaten. Het Openbaar Ministerie, dat gevangenisstraffen tot acht jaar had geëist tegen het drietal, is ‘verbijsterd’.

Rechtbanktekening van verdachten Abdelghafour L., Saifeddine M., Rachid el M., Garavito B., Sofyan el H. en Abdellatif N. in de rechtbank van Amsterdam. Foto ANP

De rechtbank verwacht dat Abdellatif N. (25), Sofyan el H. (24) en Saiffedine M. (20) een straf zullen krijgen die lager is dan de negen tot elf maanden die zij in voorlopige hechtenis hebben doorgebracht. Waarom de rechtbank zoveel lager uitkomt, zal pas bij de uitspraak in november blijken. Tijdens de rechtszaak vorige week stelde de verdediging zich op het standpunt dat de mannen niet vervolgd kunnen worden voor het medeplegen van een helikopterkaping, omdat de politie die kaping verhinderde voordat hij plaatsvond.

Als de rechtbank die redenering nu volgt, is het een bittere pil voor politie en justitie. Het zou betekenen dat de overige zes verdachten tegen wie tot negen jaar cel is geëist, ook op aanzienlijk lagere straffen kunnen rekenen. En het zou opsporingsdiensten opzadelen met het dilemma dat ze in de toekomst voor een veroordeling nog later moeten ingrijpen bij het verijdelen van onderwereldactiviteiten.

De negen mannen worden ervan verdacht dat zij op 11 oktober samen vorig jaar een helikopter wilden kapen om onderwereldkopstuk Benaouf A. te bevrijden uit de zwaarbewaakte gevangenis in Roermond. Maar de actie mislukte dankzij een oplettende helikopterverhuurder. Die alarmeerde de politie toen jonge Amsterdamse jongens een ‘romantische vlucht’ bij hem boekten in een vierpersoonshelikopter. Een team van rechercheurs volgde daarna met observaties en telefoontaps hoe de mannen een helikopterkaping voorbereidden. Ook communiceerden de verdachten met Benaouf A., die telefoons in zijn cel bleek te hebben.

Aanzienlijk lagere straffen

De drie mannen die zijn vrijgekomen, hadden binnen de operatie verschillende rollen. Abdellatif was volgens het OM vooral betrokken bij de organisatie van de ontsnapping. Sofyan en Saiffedine waren respectievelijk bestuurder en bijrijder in de BMW waarin zich wapens en een Colombiaanse piloot bevonden. Zij wachtten in Weert, waar de gekaapte helikopter een tussenlanding zou maken. Toen de politie hen wilde arresteren, vluchtten zij en volgde een wilde achtervolging door Brabant.

‘Ik denk dat heel veel strafrechtjuristen na vandaag met veel belangstelling uitkijken naar de uitspraak in november’, zegt Desiree de Jonge, de advocaat van Abdellatif N. Het kan volgens haar zo zijn dat de rechtbank wel degelijk een ‘poging tot kaping’ bewezen verklaart, maar dat er tegen de drie vrijgelaten verdachten te weinig bewijs is. Maar gezien het dossier lijkt het haar logischer dat een poging in zijn geheel niet bewezen wordt verklaard en dat de verdachten slechts worden veroordeeld voor voorbereiden. ‘Dan heb je het over aanzienlijk lagere straffen.’

Het OM wil nog niet vooruitlopen op de vraag waarom de straffen zoveel lager uitvallen, en wat dit betekent voor toekomstige opsporingsacties. ‘Er is nog geen uitspraak’, zegt een woordvoerder. De ‘verbijstering’ van het OM zit ‘m vooralsnog vooral in de verhouding tussen de vrijlating en de opstelling van de rechtbank tijdens de zitting. ‘Wij vonden het al heel opvallend dat de rechtbank zo weinig tijd besteedde aan het voorhouden van stukken en bevragen van verdachten. Op basis van zo’n summiere bespreking zo sterk afwijken van de strafeis wekt echt verbazing.’