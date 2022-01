Verbazing bij leden corona-commissie VWS: Kamer krijgt onze adviezen pas als debat al is gevoerd

Coronaminister Hugo de Jonge toont de CoronaCheck app aan de pers. Beeld ANP

Daardoor kan de Kamer zich niet volledig informeren, stellen leden en oud-leden van de Begeleidingscommissie Digitale Ondersteuning Bestrijding Covid-19 in gesprek met de Volkskrant.

‘We zijn ons bewust van debatten die gaan plaatsvinden en doen ons uiterste best om voorafgaand daaraan advies aan de minister uit te brengen’, zegt Erik Buskens, covoorzitter van de begeleidingscommissie en hoogleraar Health Technology Assessment aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). ‘Maar het is ons niet altijd direct duidelijk of en op welk moment dat wordt verwerkt en wordt gedeeld met de Kamer.’

Het onvolledig informeren van de Kamer was tijdens het kabinet-Rutte III onderwerp van kritiek in Den Haag. Het kabinet viel over de Toeslagenaffaire wegens achterhouden van informatie over het onterecht stopzetten van kinderopvangtoeslag door de Belastingdienst. Na de val van het kabinet in januari vorig jaar beloofde premier Rutte de Tweede Kamer voortaan vollediger en tijdiger te informeren.

De Begeleidingscommissie werd aan het begin van de coronacrisis ingesteld op verzoek van de minister De Jonge (VWS) en bestaat uit zo’n vijftien externe deskundigen op het gebied van privacy, technologie, ethiek en infectieziektebestrijding.

CoronaMelder en CoronaCheck

De commissie kreeg de taak om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het ministerie over de digitale ondersteuning bij de bestrijding van het coronavirus, zoals de CoronaMelder-app en de CoronaCheck-app.

Maar de Tweede Kamer beschikte lang niet altijd over de adviezen wanneer die relevant waren. Zo bereikten adviezen over de CoronaCheck-app, die op sommige plekken getoond moet worden als entreebewijs, de Kamer ruim nadat wetgeving over de app werd aangenomen.

Twee adviezen over de CoronaMelder, een app die de gebruiker waarschuwt na contact met een besmet persoon, bereikten de Kamer twee dagen voor de invoering van de app, toen de wetgeving daarover allang was aangenomen.

De leden van de begeleidingscommissie hebben er begrip voor dat hun adviezen niet worden opgevolgd, maar betreuren het dat die pas naar de Kamer gaan als de besluiten al zijn genomen. Enkele leden uiten het vermoeden dat vooral de adviezen die politiek gevoelig liggen laat naar de Kamer gaan. Daarmee wordt de Kamer een mogelijkheid ontnomen om zich volledig te kunnen informeren, stellen zij.

Dat vindt ook Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA), die zich geregeld mengt in het coronadebat. Volgens haar is extern advies belangrijk om tunnelvisie te voorkomen. ‘Als je niet de moeite neemt die informatie tot je te nemen en actief te delen met de Kamer, dan is het voor de bühne mooi geregeld, maar stelt het in de praktijk niets voor.’

Wettelijk gezien hoeft de minister de adviezen van de commissie niet naar de Kamer te sturen, maar de gang van zaken is wel afkeurenswaardig, vindt hoogleraar recht en samenleving Jan Brouwer (Rijksuniversiteit Groningen). ‘Als je adviezen stuurt wanneer het debat al is geweest, doe je de procedure tekort.’

Reactie ministerie

Het ministerie stelt in een reactie dat politieke overwegingen geen rol spelen bij het late verzenden van de adviezen. Soms lukte het niet de adviezen mee te sturen met corona-updates naar de Kamer vanwege de timing van het advies of omdat het ministerie tijd nodig had voor een reactie, stelt een woordvoerder. Ook heeft het ministerie inmiddels besloten dat de commissie in het vervolg uitsluitend advies zal geven wanneer daarom wordt gevraagd.