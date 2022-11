Vera Bergkamp blijft aan als voorzitter van de Tweede Kamer, ondanks toenemende twijfels over haar rol in de affaire-Arib

Kamervoorzitter Vera Bergkamp staat de pers te woord. Beeld ANP

Dat maakte Bergkamp vrijdagavond bekend tijdens een inderhaast ingelaste persconferentie. Slechts enkele uren eerder had de ambtelijke top van de Kamer juist wel besloten om op te stappen vanwege de zaak-Arib. Bergkamp zei ‘overvallen’ te zijn door dat besluit. Ze moest het allemaal nog ‘laten bezinken'.

Zeker is wel dat ze het ‘heel belangrijk vindt’ dat het onderzoek naar PvdA’er Arib doorgaat. ‘Ik ben zeer gemotiveerd om dit onderzoek in veilig vaarwater te krijgen’, zei Bergkamp (D66). De forse kritiek vrijdagmiddag van de hoogste ambtelijke baas van de Kamer, griffier Simone Roos, dat zij en de rest van de ambtelijke top zich niet door de huidige Kamervoorzitter beschermd voelden, is voor Bergkamp geen reden om te vertrekken.

‘Ik denk dat we het allemaal serieus moeten nemen dat deze mensen zich niet veilig hebben gevoeld’, zei Bergkamp. Maar volgens haar was dit ‘al jaren’ zo. Eerder hebben de topambtenaren namelijk aangegeven dat ze een ‘onveilige werksfeer’ onder Arib zouden hebben ervaren. Dat onveilige gevoel zou de afgelopen weken zijn versterkt door een ‘verhard politiek- en mediaklimaat’.

Het is volgens Bergkamp nu tijd om ‘de scherven te lijmen’ en de ‘boel bij elkaar te houden’. Dat zal niet eenvoudig zijn, aangezien haar eigen positie al langer onder druk staat vanwege haar zwakke optredens als Kamervoorzitter. Ze zegt het te betreuren dat het haar ‘niet is gelukt’ om het onderzoek naar Arib buiten de politiek te houden. Ze wil nu dat de voltallige Kamer zich volgende week alsnog uitspreekt vóór het doorgaan van het onderzoek. Sommige fracties hebben de afgelopen week juist gevraagd het onderzoek te stoppen.

Anonieme klachten

Aanleiding voor de ontstane commotie is de al weken doorsudderende twijfel over de onafhankelijkheid van een onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag door voormalig Kamervoorzitter Arib. De onrust daarover is deze week weliswaar tot uitbarsting gekomen, maar kent een aanloop van ongeveer anderhalve maand.

De affaire-Arib begon op 28 september, toen het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer (het presidium) besloot een onderzoek naar de oud-Kamervoorzitter op te starten naar aanleiding van twee anonieme brieven die eerder dit jaar waren ontvangen. Daarin zouden diverse klachten over de PvdA’er staan. De zaak werd als ernstig beschouwd, mede omdat drie leden van de ambtelijke top zeiden dat ze de klachten herkenden en zelf ook een ‘onveilige werksfeer’ onder Arib hadden ervaren. Een klachtenbrief van de vertrouwenspersonen met 23 meldingen erin werd ter ondersteuning van de ernst van de zaak aan het presidium overlegd.

Arib gaf woedend haar Kamerzetel op toen haar ter ore kwam dat haar voormalige collega’s een onderzoek naar haar waren gestart, zonder dat ze vooraf om wederhoor bij haar hadden gevraagd. Ze sprak van een ‘politieke afrekening’ en een ‘dolksteek in de rug’.

Of dat waar is, weet niemand. Arib en ook de pers mag tot op de dag van vandaag niet weten wat zij als oud-Kamervoorzitter precies heeft misdaan. De anonieme klachtenbrieven zijn vertrouwelijk en mogen niet worden ingezien. Het heeft er mede aan bijgedragen dat de onrust rondom het dossier niet wilde zakken.

Rol Bergkamp en presidium

Een groot deel van de Kamer uitte de afgelopen zes weken weliswaar sympathie voor potentiële slachtoffers, maar uitte tegelijkertijd felle kritiek op de rol van huidig Kamervoorzitter Bergkamp en het presidium. Zij wisten naar eigen zeggen al eerder over de klachten over Arib, maar grepen toch niet in. Ook was er grote verontwaardiging onder Kamerleden dat het besluit om een onderzoek op te starten direct was gelekt naar NRC, nog voordat Arib hiervan op de hoogte was gesteld. De rijksrecherche werd ingeschakeld om onderzoek te doen naar het lek.

Onder anderen Kamerleden van de SP, PvdA, PVV en het onafhankelijke Kamerlid Pieter Omtzigt pleitten ervoor om de rol van de ambtelijke top en het presidium te betrekken bij het onderzoek. Na een stemming in de Commissie van de Werkwijze van de Kamer werd Bergkamp zelfs opgedragen het onderzoek naar Arib tijdelijk op te schorten: eerst moest duidelijk worden hoe de voorzitter de onafhankelijkheid van het onderzoek zou waarborgen.

Na dit Kamerdebat, waarin de emoties soms hoog opliepen, onthulde de Volkskrant afgelopen zaterdag dat de brief met 23 meldingen volgens de vertrouwenspersonen niet als bewijs tegen Arib gebruikt had mogen worden. Woensdag werd bekend dat in het presidium twijfels toenamen over het voortzetten van het onderzoek. Donderdag bracht de Volkskrant naar buiten dat het hoofd HR, die eerder tegen presidiumleden had geklaagd over een onveilige werksfeer door Arib, was aangewezen als opdrachtgever van het onderzoek. Volgens hoogleraren zou daarmee de onafhankelijkheid van het onderzoek op het spel staan.

Het is nog niet duidelijk of het onderzoek naar Arib nu alsnog wordt voortgezet. Bergkamp wil dat de Kamer hier aankomende week over stemt. Hoe dat precies vorm moet krijgen, weet ze nog niet. Woensdag 16 november debatteert de Tweede Kamer sowieso verder over de kwestie.