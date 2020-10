Ventilatie bij scholen niet altijd op orde, open ramen dwingen tot jassen en dikke truien

Leerlingen van het Jordan Lyceum in Zeist gaan in de pauze verplicht naar buiten: dat schrijven de coronaregels op de school voor. Tegen de regen zijn voor en achter tenten neergezet. Beeld Raymond Rutting / de volkskrant

Dit schrijft minister Arie Slob van Onderwijs in een Kamerbrief. De vrees is dat het coronavirus zich in slecht geventileerde gebouwen kan verspreiden via minuscule druppeltjes (aerosolen), maar het is niet duidelijk of die angst gegrond is. Daarom had het RIVM geadviseerd geen nieuwe, strengere normen op te stellen. Nu blijkt dat een deel van de scholen ook niet voldoet aan de bestaande normen.

Het coronavirus is een serieus probleem op scholen. Volgens scholenmeldpunt.nl zijn er meer dan 250 coronabesmettingen vastgesteld. Een aantal scholen is dan ook weer overgestapt op digitaal onderwijs. En vanaf maandag geldt op middelbare scholen het dringende advies om buiten de lessen mondkapjes te dragen.

Minister Slob verwacht dat het percentage scholen dat niet voldoet aan de ventilatienormen zal stijgen. Ongeveer de helft heeft de ventilatie nog niet goed doorgemeten. Scholen moesten de afgelopen tijd aan het Landelijke Coördinatieteam Ventilatie op Scholen doorgeven of ze voldoen aan de normen in het Bouwbesluit uit 2012, maar dit is niet altijd gelukt, mede door overbelasting van de bedrijven die deze metingen verrichten.

Installatiebranche waarschuwt

Om de ventilatieproblemen aan te pakken, trekt het ministerie 360 miljoen euro uit. 100 miljoen euro hiervan komt ‘zo snel mogelijk’ beschikbaar als onderdeel van een al bestaande subsidie. Scholen die hier een beroep op doen kunnen 30 procent vergoed krijgen van bijvoorbeeld een nieuw ventilatiesysteem. Hoe de overige miljoenen worden verdeeld, is nog niet bekend.

Maar volgens Wouter Wijma, voorzitter van de Vereniging Leveranciers Luchttechnische Apparaten (VLA), gaat het nooit lukken om alle scholen in Nederland voor de winter van een goed ventilatiesysteem te voorzien. De installatiebranche komt daarvoor capaciteit tekort. Wijma denkt dat voor veel scholen thuisonderwijs de enige manier is om op een verantwoorde manier door de komende periode te komen.

‘Als ik de cijfers zo bekijk gaat het nog om ongeveer tweeduizend scholen. Dan heb je het al gauw over 20 duizend tot 40 duizend lokalen’, zegt Wijma tegen het ANP. ‘Dat gaan we niet redden.’

De branchevoorman wijst erop dat het doorgaans minstens drie maanden duurt om een systeem aan te leggen in een school. In het gunstigste geval zou het mogelijk zijn om dit jaar nog ongeveer driehonderd scholen van een ventilatiesysteem te voorzien, schat Wijma in. ‘Maar dan zijn er dus nog 1.700 scholen waar dit nog niet lukt.’

Ramen open

De bevindingen van het ministerie sluiten aan bij de resultaten van een enquête die de Volkskrant hield onder middelbare scholen; daar zit de leeftijdscategorie scholieren waarbinnen de besmettingen voorkomen. Op de enquête reageerden 221 scholen en schoolgemeenschappen, samen goed voor 218.690 leerlingen. Iets minder dan eenvijfde voldeed niet of niet helemaal aan de normen, bij nog eens een kwart voldeed het merendeel.

Veel schoolgebouwen die niet voldoen zijn al tientallen jaren oud. Ook blijkt uit de reacties dat een deel van de scholen de normen uit het bouwbesluit enkel haalt door de ramen open te zetten. Dat leidt er door de dalende temperaturen toe dat sommige leerlingen met truien en jassen aan in de klas zitten.

‘Ik denk dat 80 procent van mijn leerlingen in oude gebouwen zit, in de kou’, zegt bijvoorbeeld Gerald Bossenbroek, bestuurslid van het Hondsrug College in Emmen (tweeduizend leerlingen). ‘Als je aan het bouwbesluit wilt voldoen zonder dat de kinderen in goelagcondities zitten, moeten we meer dan een miljoen investeren. Dat hebben we niet.’

Doekle Terpstra, die het coördinatieteam voor ventilatie leidt, vertrouwt erop dat een nieuwe handleiding met praktische ventileeradviezen ‘Siberische omstandigheden’ kan voorkomen. Die adviezen variëren van ramen voorzien van een kierstand tot het verwijderen van omkastingen van radiatoren om ze beter te laten verwarmen.

Krappe beurs

Slob benadrukt dat het, los van het virus, sowieso tijd werd om te zorgen dat de binnenklimaten van alle scholen in orde komen. Onder het mom van ‘never waste a good crisis’ (vrij vertaald: je moet het ijzer smeden als het crisis is) moet dit onderzoek en het beschikbare geld een opmaat zijn om dit voor de langere termijn te regelen, zo zegt hij.

‘Decennialang is op dit punt veel te weinig geïnvesteerd’, reageert Anko van Hoepen, vicevoorzitter van de PO-raad (basisonderwijs). Al voor de coronacrisis is volgens hem uitgerekend dat er de komende dertig jaar naar schatting 14 miljard euro nodig is om de binnenklimaten – inclusief temperatuur en akoestiek – van scholen op orde te krijgen. ‘Dat zouden scholen en gemeenten voor een groot deel moeten betalen. En die hebben al een krappe beurs.’

Met medewerking van Erik Verwiel.