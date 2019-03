Venezuela zonder stroom na storing, Maduro beticht VS van sabotage

Behalve de hoofdstad Caracas werden 22 van de 23 staten getroffen. De stroomuitval verhoogde de politieke spanningen in het land dat al maanden verwikkeld is in een machtsstrijd tussen Maduro en oppositieleider Juan Guáido.

De straten van Caracas veranderden al snel in een chaotische mierenhoop van mensen toen de stroom donderdag tijdens de spits plotseling uitviel, kort voor het vallen van de avondschemer. Omdat ook de metro was uitgevallen, verzamelden duizenden mensen zich op straat. Bussen waren schaars en overvol, waardoor velen uren moesten lopen om thuis te komen. Stoplichten, telefoon en internet vielen eveneens uit.

‘De man die hiervoor verantwoordelijk is, heet Nicolás Maduro’, zei Pedro Fernandez, een 44-jarige systeem-ingenieur in de wijk Altamira van Caracas, te voet onderweg naar de andere kant van de stad. ‘Dit is slechts het puntje van de ijsberg, als je ziet onder wat voor dingen we verder allemaal te lijden hebben.’

In het donker nemen mensen de bus tijdens de stroomuitval in Venezuela. Beeld REUTERS

Sabotage

Maduro noemde de uitval op Twitter een gevolg van de ‘elektriciteitsoorlog, georganiseerd door het imperialisme van de Verenigde Staten’. Energieminister majoor-generaal Luis Motta liet zich in vergelijkbare bewoordingen uit. ‘We zijn weer aangevallen in de elektriciteitsoorlog. Ze hebben de generator en stroomverdeling van de Guri-dam aangevallen, de ruggegraat van het elektriciteitssysteem’, zei hij op de staatstelevisie.

Minister van Informatie Jorge Rodriguez noemde de black-out een daad van rechtsextremisten die chaos willen veroorzaken in Venezuela. Hij sprak over een ‘cyberaanval’. ‘Heb een beetje geduld’, aldus Rodriguez tegen de bevolking. Hij beloofde dat de stroom in een paar uur zou worden hersteld. Maar toen de avond viel en het nog steeds overal pikdonker was, nam de frustratie en ontevredenheid toe.

Stroomstoringen komen regelmatig voor in het door een economische en humanitaire crisis geteisterde Venezuela. Het gebeurt echter zelden dat zoveel staten zo lang worden getroffen. De stroomvoorziening behoorde ooit tot een van de beste van Zuid-Amerika. Maar door slecht onderhoud en management is het elektriciteitsnetwerk flink verwaarloosd.

La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada. Nada ni nadie podrá vencer al pueblo de Bolívar y Chávez. ¡Máxima unidad de los patriotas! Nicolás Maduro

Slecht onderhoud

In rechtszaken in de VS worden hoge functionarissen van het Maduro-regime ervan beschuldigd de afgelopen jaren geld te hebben geplunderd, dat was uitgetrokken voor onderhoud en modernisering. De regering houdt de stroomrekening van de bevolking laag, slechts een paar dollar per maand, door de elektriciteitsvoorziening flink te subsidiëren. Maar door de economische achteruitgang wordt dit steeds meer een probleem voor Maduro.

Terwijl de spanningen in het land verder opliepen, waarschuwde China voor verdere buitenlandse inmenging in Venezuela. Ook keerde topdiplomaat Wang Yi zich tegen nieuwe sancties tegen Caracas. Zijn woorden waren duidelijk gericht tegen de regering-Trump die maandag zei de economische sancties tegen Maduro te willen uitbreiden.

China en Rusland staan nog steeds achter Maduro, terwijl de VS en zo’n vijftig andere landen Guáido hebben erkend als interim-president. ‘Er zijn al genoeg lessen te trekken uit het verleden’, aldus Wang, doelend op de steun van de VS voor regime-verandering in landen als Irak en Libië. ‘Wij moeten niet dezelfde rampzalige weg op gaan.’