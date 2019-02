Venezuela sluit zeegrens met Aruba, Bonaire en Curaçao

Een regionale marinecommandant meldt dat schepen en vliegtuigen richting Venezuela afkomstig uit de drie eilanden zullen worden tegengehouden.

Het land heeft geen officiële reden gegeven, maar de Venezolaanse oppositie onder leiding van interim-president Juan Guaidó heeft aangekondigd zaterdag humanitaire hulpgoederen via Curaçao het land binnen te zullen brengen.

Het regime van president Nicolás Maduro weigert nog altijd hulp uit westerse landen. De regering heeft bij Cúcuta de brug tussen Colombia en Venezuela met containers geblokkeerd om te voorkomen dat vrachtwagens met hulpgoederen het land binnenkomen. Volgens Maduro is er geen humanitaire crisis in zijn land.

Premier Eugene Rhuggenaath van Curacao zei vorige week al dat een grenssluiting er mogelijk aan zat te komen, nadat de VS, Nederland en het eiland besloten om via Curaçao hulpgoederen naar Venezuela te sturen. Met een sluiting komt ook toevoer vanuit Venezuela richting de Nederlandse koningseilanden ook stil te liggen. Curaçao is voor de aanvoer van groente en fruit volledig afhankelijk van import uit Falcon.

Een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland geen formele bevestiging heeft gekregen van de Venezolaanse actie. Het departement probeert te achterhalen wat er aan de hand is. De grens tussen Venezuela en de drie eilanden was vorig jaar ook al drie maanden gesloten.