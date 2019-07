Venezuela opnieuw getroffen door grote stroomstoring

De oorzaak van de storing is nog onbekend. De nationale elektriciteitsmaatschappij Corpoelec heeft nog niet gereageerd. In zeker veertien staten is de stroom uitgevallen, blijkt uit berichten op sociale media. Volgens de Venezolaanse minister van Informatie Jorge Rodrigues wordt de storing veroorzaakt door een ‘elektromagnetische aanval’. De autoriteiten zijn druk bezig met het herstellen van de elektriciteit, zo liet hij weten.

Openbare leven lamgelegd

Een eerdere black-out dompelde heel Venezuela eind maart nog in het donker en legde het openbare leven gedurende een week helemaal lam. Het land kampte onder meer met watertekorten en miljoenen mensen konden niet meer via de telefoon of computer communiceren. Tientallen mensen kwamen om het leven, voornamelijk doordat in ziekenhuizen de apparatuur niet meer werkte.

De socialistische president Nicolás Maduro verweet de Verenigde Staten toen een cyberaanval te hebben uitgevoerd, omdat zij oppositieleider Juan Guaidó steunen, maar volgens critici is de infrastructuur in het land gewoon slecht onderhouden.

Een donkere parkeergarage in Caracas. Beeld REUTERS