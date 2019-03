Venezuela beschuldigt stafchef oppositieleider Guaidó van terrorisme

Volgens de minister hebben de autoriteiten een ‘terreurcel ontmanteld die aanvallen zou hebben gepland, zoals die op 7 maart waardoor een langdurige stroomstoring werd veroorzaakt’.

Marrero is volgens de Venezolaanse autoriteiten ‘rechtstreeks verantwoordelijk voor de organisatie van criminele groeperingen’. ‘Bij de inval in zijn woning werden tal van oorlogswapens en vreemde valuta in beslag genomen’, aldus Reverol. Tegen een chauffeur van het parlement die samen met Marrero werd opgepakt, werden dezelfde beschuldigingen geformuleerd.

Agenten van de inlichtingendienst vielen donderdag in alle vroegte de woningen van twee medewerkers in de Venezolaanse hoofdstad Caracas binnen. Behalve Marrero was ook juridisch adviseur Sergio Vergara het doelwit, liet Guaidó via Twitter weten. Alleen Marrero werd meegenomen.

Guaidó zei donderdagmiddag op een persconferentie dat de inval van de inlichtingendienst de ‘zwakte’ toont van de Venezolaanse leider Nicolás Maduro maar dat pogingen om de oppositie te intimideren niet zullen werken. ‘Omdat ze de interim-president niet gevangen kunnen nemen, zoeken ze de mensen die het dichtst bij hem staan, bedreigen ze familieleden en voeren ze gijzelingen uit’, aldus Guaidó.

Volgens oppositielid en buurman Sergii Argas heeft Marrero bij zijn arrestatie geroepen dat leden van de inlichtingendienst in zijn huis twee geweren en een granaat hebben neergelegd. Argas zou vervolgens door agenten van de inlichtingendienst hardhandig zijn aangepakt.

Reactie VS

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft de arrestatie van de 49-jarige Marrero al streng veroordeeld. ‘We vragen om zijn onmiddellijke vrijlating. We zullen iedereen die hierbij betrokken is verantwoordelijk stellen’, schreef hij op Twitter.

Machtsstrijd

In Venezuela heerst al enkele maanden een hevige machtsstrijd tussen de oppositie en president Maduro. Oppositieleider Juan Guaidó riep zichzelf op 23 januari uit tot interim-president van het land. Hij krijgt de steun van een vijftigtal landen, waaronder ook de Verenigde Staten, veel landen in Zuid-Amerika en de Europese Unie.