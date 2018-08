Venezolaanse regering: moordaanslag op president Maduro mislukt

De president sprak in het centrum van de hoofdstad een militaire parade toe over de staat van de economie, toen vlakbij explosies klonken. Op televisiebeelden is te zien hoe mensen naast hem op het podium, onder wie Maduro's vrouw, schrikken en omhoog kijken. De camera draait vervolgens naar de parade, waar onder de honderden soldaten paniek uitbreekt. Daarna werd de live-uitzending afgebroken.

Op foto's genomen na het incident zijn brandplekken aan de zijkant van een nabijgelegen flatgebouw te zien. Drie brandweerlieden die tegen persbureau AP anoniem hun verhaal doen, zeggen dat er van drones geen sprake was. Volgens hen was er een gasexplosie in het gebouw dat te zien is op de foto's.

Wie achter de mogelijke aanslag zit is niet bekend, al wijst Maduro zelf met een beschuldigende vinger naar extreem-rechts. 'Dit was een poging om mij te vermoorden. Vandaag hebben ze getracht mij om het leven te brengen', aldus de president enige tijd na de afgebroken toespraak. Er is bewijs dat 'een rechtse samenzwering' achter de aanslag zit, aldus Maduro, in samenwerking met buurland Colombia. De Colombiaanse president Juan Manual Santos is zeer kritisch op het beleid van Maduro.

Er zouden al mensen zijn gearresteerd in verband met het incident, al heeft de Venezolaanse politie verder geen details vrijgegeven over verdachten.

Economische crisis

Onder Maduro is het olierijke Venezuela de afgelopen jaren in een diepe economische crisis geraakt, die gepaard gaat met een enorme schaarste aan goederen. Als gevolg daarvan is er een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen naar buurlanden. Vooral naar Colombia, maar ook naar de Antillen. Aruba, Bonaire en Curaçao zijn slechts door een stukje Caribische zee gescheiden van Venezuela.

In mei werd Maduro voor zes jaar herkozen in verkiezingen die onder meer volgens minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok niet vrij en onafhankelijk zijn verlopen.

JUST IN: New video shows the moment a drone tried to attack Venezuelan President Nicolás Maduro; loud explosion heard https://t.co/Ku5cQiPrPy BNO News

Het beschadigde gebouw nabij de plek waar Maduro zijn toespraak hield. Foto AFP