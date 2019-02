Venezolaanse president Maduro houdt journalisten twee uur vast wegens kritische vragen

De Venezolaanse president Nicolas Maduro. Beeld AFP

Nadat de verslaggevers werden vrijgelaten uit het paleis van de president is hun apparatuur in beslag genomen. Dat schrijft Daniel Coronell, president van Univision in de Verenigde Staten, op Twitter.

Een van de gegijzelden is de prominente journalist Jorge Ramos. ‘Hij (Maduro, red.) hield niet van onze vragen over het gebrek aan democratie in Venezuela, over marteling, politieke gevangenen, over de humanitaire crisis’, zei hij in een interview met Univision.

Na zeventien minuten zou Maduro het gesprek hebben afgekapt, toen hij een video te zien kreeg waarin jeugdige Venezolanen hun eten uit een vuilniswagen haalden. Vervolgens werd hun materiaal (waaronder het bandje met het interview) in beslag genomen en volgde een ondervraging van twee uur.

Jorge Ramos, een Amerikaanse journalist van Mexicaanse afkomst, verkreeg in 2015 veel bekendheid toen toenmalig presidentskandidaat Donald Trump een beveiliger opdracht gaf hem uit de zaal te verwijderen. Enkele minuten later keerde Ramos terug, en volgde een minutenlange confrontatie met Trump over diens migratieplannen.

De situatie in Venezuela, dat wordt geteisterd door een politieke en financiële crisis, escaleert steeds verder. Tussen de 12 en 20 miljoen Venezolanen lijden honger, maar president Maduro heeft de grenzen gesloten en hulpgoederen worden niet toegelaten. Nederland heeft Juan Gaidó, die zichzelf op 23 januari als interim-president uitriep, erkend als enige democratische vertegenwoordiger.