Venezolaanse onderminister: ‘Rusland stuurt mogelijk meer militairen naar Venezuela’

Eind vorige maand kwamen al twee Russische militaire toestellen in Caracas aan met een honderdtal militairen. Volgens het persbureau Reuters zou het om speciale troepen gaan, waaronder cyberspecialisten. Die zouden de regering van Maduro moeten wapenen tegen cyberaanvallen. Maduro beschuldigt de Verenigde Staten ervan dat zij achter de massale stroomstoringen zitten die Venezuela de laatste tijd teisteren. Op die manier zouden de VS de weg willen effenen voor een machtsovername door oppositieleider Juan Guaidó, die zich tot president heeft uitgeroepen.

De regering-Trump eist dat Rusland zijn troepen terugtrekt uit Venezuela, anders zullen de VS maatregelen nemen. Maar volgens de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft Rusland het volste recht militairen naar Venezuela te sturen en vormen zij ook geen bedreiging voor het machtsevenwicht in de regio. De troepen zijn er volgens Moskou niet voor militaire operaties, maar om het Venezolaanse leger te leren omgaan met Russisch materieel.

Toch geeft Moskou met het sturen van de militairen een duidelijk signaal af aan Washington: Rusland zal niet tolereren dat de VS de belaagde Venezolaanse president omverwerpen. Militair leggen de naar schatting honderd Russische commando’s weinig gewicht in de schaal, maar ze dienen vooral als ‘struikeldraad’: als de VS een invasie zouden overwegen, moeten ze er rekening mee houden dat het tot een rechtstreekse confrontatie met Rusland kan komen. Volgens sommige bronnen zouden er in Venezuela ook Russische huurlingen opereren die tot taak hebben president Maduro te beveiligen.

Allergisch

Anders dan in de Sovjettijd heeft Moskou geen ideologische motieven om het linkse bewind van Maduro in het zadel te houden. Maar Moskou is wel allergisch voor alles wat op een van buitenaf aangewakkerde machtswisseling lijkt, zoals de opstand tegen de Oekraïense president Janoekovitsj die volgens Rusland ook vanuit het Westen werd geregisseerd. ‘De pogingen van Washington een staatsgreep in Venezuela op touw te zetten en de dreigementen tegen de wettige regering, druisen in tegen het Handvest van de Verenigde Naties’, liet Lavrov in een verklaring weten.

Daar komt bij dat Rusland aanzienlijke financiële belangen in Venezuela heeft. Rusland heeft voor miljarden aan leningen aan Venezuela uitstaan, deels via de staatsoliemaatschappij Rosneft die ook enkele olievelden voor de kust van Venezuela bezit. Als Maduro ten val komt, is het nog de vraag wat Rusland zal terugzien van die leningen. Volgens expert Aleksandr Gaboejev van het Carnegie Moscow Center is het dan ook vooral Rosneft-topman Igor Setsjin, een van de machtigste figuren in Rusland, die achter het gespierde Venezuela-beleid van Moskou zit.

Maar deskundigen betwijfelen of Rusland veel verder wil gaan dan een symbolische militaire aanwezigheid in Venezuela. Ook voor de Russen vormt het bewind van Maduro en zijn voorganger Hugo Chávez gezien de economische chaos in Venezuela bepaald geen voorbeeld. Maar er is onder de Russische bevolking vooral geen animo voor een nieuw militair avontuur, na de steun aan de pro-Russische rebellen in Oekraïne en het bewind van de Syrische president Bashar al-Assad.