Venezolaanse leider Maduro laat 39 gevangenen vrij

De gevangenen zijn onder voorwaarden vrijgelaten. Zo moet Ceballos zich maandelijks melden bij de politie, mag hij het land niet verlaten en niet met de media praten of zich uiten op social media.

Maduro zei vrijdag in een televisietoespraak dat de vrijgelaten gevangenen 'hem moeten bedanken dat ze weer naar huis kunnen terugkeren, ondanks het feit dat ze vervolgd zijn voor hun misdaden'. 'Het is een teken van kracht en niet van angst, zoals sommigen zeggen', aldus Maduro. 'Geen geweld meer. Geen oorlog meer.'

De onder de bevolking impopulaire Maduro werd op 20 mei herkozen in een stembusgang die internationaal als volstrekt oneerlijk is bestempeld. Na zijn herverkiezing kondigde hij al aan gevangenen te zullen laten gaan, om 'het land te verenigen'.

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat nog altijd meer dan driehonderd politieke gevangenen illegaal gevangen zitten in het door wanbeleid en corruptie straatarme Venezuela. Volgens de Venezolaanse autoriteiten wordt daarvan op korte termijn opnieuw een aantal vrijgelaten.

Draaideur

Alfredo Romero, directeur van de gevangenenorganisatie Foro Penal gelooft dat juist het tegenovergestelde gaat gebeuren. 'Ze maken alleen ruimte voor nieuwe gevangenen', aldus Romero, die dat Venezuela's 'draaideur'noemde.

Onbekend is of binnenkort ook oud-oppositieleider Leopoldo Lopez zal worden vrijgelaten, Venezuela's beroemdste gevangene die in 2015 tot veertien jaar cel werd veroordeeld omdat hij grote straatprotesten had georganiseerd. Vorig jaar werd die straf omgezet in huisarrest. Sindsdien wordt zijn woning 24 uur per dag bewaakt door veiligheidstroepen van de regering.