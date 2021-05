Venezolaanse justitie legt beslag op hoofdkantoor kritische krant

De Venezolaanse president Nicolás Maduro, die vaak het doelwit is van de kritische berichtgeving van de krant El Nacional. Beeld via REUTERS

‘Op dit moment heeft een rechter, omringd door de nationale garde, het gebouw betreden om alles in beslag te nemen’, twitterde Miguel Henrique Otero, de directeur van de krant. Vorige maand oordeelde een rechtbank dat de krant een schadevergoeding moet betalen aan Diosdado Cabello, de nummer twee van de regerende Socialistische Partij.

Atención: En este momento un juez rodeado de guardias nacionales tienen tomado el edificio de El Nacional para embargar todo. — Miguel H Otero (@miguelhotero) 14 mei 2021

‘De betaling voor compensatie is begonnen’, zei Cabello op Twitter. Hij spande in 2015 een zaak aan tegen El Nacional nadat die krant berichtgeving van de Spaanse krant ABC had overgenomen, waarin hij in verband werd gebracht met drugshandel. Klachten tegen ABC en The Wall Street Journal, die hij tegelijkertijd indiende, werden allebei afgewezen.

Informo que en horas de la tarde, los tribunales competentes, dentro de los trámites de mi demanda a El Nacional, han ejecutado las medidas de fijación de carteles y notificación de embargo ejecutivo y se ha iniciado el proceso de pago de la indemnización. Nosotros Venceremos!! pic.twitter.com/e558vzWkdP — Diosdado Cabello R (@dcabellor) 14 mei 2021

El Nacional, opgericht in 1943, stopte in december 2018 al met de verspreiding van de gedrukte editie. De krant speelde gedurende twee decennia een belangrijke rol in de oppositie tegen de Venezolaanse leider Hugo Chavéz en diens opvolger Nicolás Maduro. Die laatste beschuldigt kritische media in zijn land er geregeld van dat die de regering omver zouden willen werpen. Volgens de non-gouvernementele organisatie Espacio Publico (Publieke Ruimte) zijn er in Venezuela al meer dan honderd media opgeheven sinds Maduro aan de macht is.

Leden van de Nationale Garde vrijdagavond bij het hoofdgebouw van de krant El Nacional in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Beeld EPA