Vele tientallen doden bij aanslag in Mogadishu

Een moeder wacht buiten voor het ziekenhuis op nieuws over haar zoon, na de aanslag in Mogadishu. Beeld AP

Ooggetuigen beschreven hoe de bom, die tot ontploffing kwam op een drukke controlepost in de stad, dood en verderf zaaide. ‘Het enige wat ik kon zien waren verminkte lichamen. Sommige slachtoffers waren zo ernstig verbrand dat ze niet herkenbaar waren’, zei Sakaruye Abdukadir tegen internationale media. Onder de slachtoffers zouden veel studenten en kinderen zijn.

De islamistische Al-Shabab-groep pleegt al een decennium bloedige aanslagen. Eerder deze maand nog werd in de hoofdstad een hotel aangevallen dat geliefd is bij politici, diplomaten en hoge militairen. Bij die aanslag kwamen vijf mensen om het leven.

De zwaarste aanslag waarvoor Al-Shabab verantwoordelijk wordt gehouden, dateert van oktober 2017. Daarbij kwamen meer dan vijfhonderd mensen om het leven. De terreurorganisatie heeft die aanslag – eveneens met een autobom – nooit opgeëist, mogelijk vanwege het extreem hoge dodental dat haar imago als bestrijder van de corrupte overheid zou schaden.

De aanslag van zaterdag vergroot de twijfel over de macht van de Somalische autoriteiten om de islamitische terroristen onder de duim te houden. De komende maanden vertrekt een troepenmacht van de Afrikaanse Unie die de autoriteiten jarenlang heeft bijgestaan. Al-Shabab heeft in grote delen van het land in de Hoorn van Afrika vrij spel. Afpersing is een belangrijke bron van inkomsten.