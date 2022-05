Veiligheidsregio’s verzorgen bij toerbeurt noodopvang: Amsterdam, Zeeland, Groningen en Friesland eerst

In april werd al in allerijl een oud belastingkantoor in Oss ingericht om asielzoekers uit Ter Apel op te vangen. Een beveiliger helpt er een meisje met fietsen. Beeld Marcel van den Bergh / de Volkskrant

Dat meldt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) aan persbureau ANP. De maatregel moet helpen de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel te verlichten.

Staatssecretaris Eric van der Burg van Asiel kondigde dinsdag aan dat de veiligheidsregio’s bij toerbeurt mensen gaan opvangen. Die nieuwe afspraken zouden tot in augustus de ernstigste problemen moeten kunnen voorkomen.

Op stoelen slapen

De veiligheidsregio’s hebben afgesproken dat steeds vier gemeenten twee weken lang noodopvang regelen voor 150 mensen. Dit zou in ieder geval voor de komende twaalf weken voldoende opvangcapaciteit moeten opleveren om te voorkomen dat er weer mensen in stoelen op de gang van het aanmeldcentrum in Ter Apel moeten slapen, zoals de afgelopen tijd meerdere keren het geval was.

Maandagavond was er voor 120 mensen geen bed meer in het opvangcentrum. Hoe het er dinsdagavond voorstaat, kon een woordvoerder van het COA niet zeggen. Wel is het volgens hem nog steeds ‘heel druk’ in Ter Apel. De zeshonderd bedden die de veiligheidsregio’s nu regelen zullen volgens hem ‘een verlichting betekenen’ en zijn wat het COA betreft ‘een zeer welkome bijdrage aan het aantal beschikbare opvangplekken’.

Waar de asielzoekers precies worden opgevangen, is nog niet duidelijk. Wel zijn er volgens de zegsman afspraken gemaakt wat betreft vervoer.

Druk op de asielketen

Om ook op de langere termijn de druk op de asielketen te verlichten, wil het kabinet elke gemeenten in Nederland vanaf volgend jaar verplicht asielzoekers laten opvangen. ‘Ik heb steeds gezegd dat ik het een nederlaag zou vinden als we tot dwang moeten overgaan’, aldus staatssecretaris Van der Burg. ‘Het klopt dat dat niet goed is voor het draagvlak, maar er is in Nederland ook geen draagvlak om mensen op straat te laten slapen.’

Daarnaast wil het kabinet de komende periode werk maken van het onderbrengen van statushouders. Die verstoppen nu al maanden de doorstroom vanuit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel naar de asielzoekerscentra (azc’s). Eenderde van de ruim 39 duizend plaatsen die het COA tot zijn beschikking heeft, is momenteel bezet door vergunninghouders.

Bovendien is staatssecretaris Van der Burg met een gemeente in gesprek om een nieuw aanmeldcentrum voor asielzoekers te openen. Op dit moment is Ter Apel de enige plek waar asielzoekers hun procedure kunnen beginnen. Het liefst zou het kabinet in totaal vier van dit soort centra inrichten.